Η Έλλη Τρίγγου ποζάρει χωρίς μαγιό στην παραλία σε μυστική τοποθεσία

Τις τελευταίες της βουτιές λίγο πριν επιστρέψει στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις κάνει η Έλλη Τρίγγου.

Η γνωστή ηθοποιός, Έλλη Τρίγγου, απολαμβάνει τις τελευταίες μέρες των διακοπών, σε ένα διάλειμμα από τα γυρίσματα της νέας κωμωδίας με τίτλο «Τα Φαντάσματα», στην οποία θα πρωταγωνιστήσει φέτος μαζί με τον Ορφέα Αυγουστίδη.

Το απόγευμα της Παρασκευής (29.08.2025) η Έλλη Τρίγγου δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μερικά στιγμιότυπα από κάποια ερημική παραλία, στην οποία ποζάρει χαμογελαστή χωρίς να φορά μαγιό.

Η ίδια επιλέγει να κρατά την ιδιωτική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και δεν αποκάλυψε την παραλία στην οποία περνά τις τελευταίες ημέρες των διακοπών της.

Ωστόσο, επέλεξε να φορέσει μόνο ένα καπέλο και την καλή της διάθεση, και πόζαρε χαμογελαστή στον φωτογραφικό φακό.