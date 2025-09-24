Η Έμα Γουάτσον δηλώνει «πιο ευτυχισμένη από ποτέ» μετά την αποχή της από την υποκριτική

Η Έμα Γουάτσον (Emma Watson) μίλησε για την απόφασή της να βάλει σε παύση την υποκριτική της καριέρα για χάρη των ακαδημαϊκών της σπουδών, σε μια νέα συνέντευξη που παραχώρησε στο Hollywood Authentic.

Η Έμα Γουάτσον , έγινε γνωστή κυρίως για τον ρόλο της ως Hermione Granger στις ταινίες του Χάρι Πότερ. Από τον Δεκέμβριο του 2018 που ολοκλήρωσε τα γυρίσματα της ταινίας «Μικρές Κυρίες» της Γκρέτα Γκέργουιγκ (Greta Gerwig), δεν έχει συμμετάσχει σε κάποια άλλη παραγωγή. Η ίδια δήλωσε ότι τώρα είναι «ίσως πιο ευτυχισμένη και υγιής από ποτέ».

«Το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς δεν είναι το γύρισμα αλλά η προώθηση και η πώληση αυτού του έργου, αυτού του κομματιού τέχνης. Η ισορροπία αυτή μπορεί να διαταραχθεί σημαντικά», ανέφερε η Γουότσον.

«Θα είμαι ειλικρινής και θα πω: δεν μου λείπει να πουλάω πράγματα. Αυτό με κατέστρεφε ψυχικά. Αλλά μου λείπει πολύ να χρησιμοποιώ τις δεξιότητές μου και η τέχνη. Απλά διαπίστωσα ότι έκανα πολύ λίγα από αυτά που πραγματικά μου άρεσαν» πρόσθεσε.

Η Γουότσον βρέθηκε στα φώτα της δημοσιότητας το 2000, όταν πρωταγωνίστησε για πρώτη φορά στη σειρά ταινιών που βασίστηκε στα βιβλία της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ (J.K. Rowling). Το 2014 βρέθηκε στο πλευρό του Ράσελ Κρόου (Russell Crowe) στην ταινία «Noah» του Ντάρεν Αρονόφσκι (Darren Aronofsky) ενώ τρία χρόνια αργότερα πρωταγωνίστησε ως Belle στην live-action μεταφορά του «Beauty and the Beast», (2017), πριν αναλάβει τον ρόλο της Meg March, στις «Μικρές Κυρίες».

Ενώ αυτές οι παραγωγές σημείωσαν επιτυχία, άλλες δουλειές της είχαν μικρότερη απήχηση με χαρακτηριστικό παράδειγμα το «The Colony» του 2016, που κέρδισε μόλις 47 λίρες στο βρετανικό box office.

«Τη στιγμή που βρίσκεσαι σε ένα κινηματογραφικό πλατό», συνέχισε η Γουότσον, «δεν έχεις πολύ χρόνο για πρόβα. Αλλά τη στιγμή που μπορείς να συζητήσεις μια σκηνή – ή που εγώ μπορούσα να προετοιμαστώ και να σκεφτώ πώς ήθελα να κάνω κάτι – και μετά η στιγμή που η κάμερα αρχίζει να γράφει και πρέπει να ξεχάσεις οτιδήποτε άλλο στον κόσμο – είναι μια τόσο έντονη μορφή διαλογισμού. Γιατί απλά δεν μπορείς να βρίσκεσαι πουθενά αλλού. Είναι τόσο απελευθερωτικό. Αυτό μου λείπει βαθιά. Αλλά δεν μου λείπει η πίεση», εξήγησε.

Η Γουότσον η οποία το 2014 αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Brown των ΗΠΑ σήμερα συνεχίζει την σπουδές της στην Οξφόρδη. Παράλληλα δραστηριοποιείται έντονα σε ζητήματα περιβαλλοντικής δικαιοσύνης και κλιματικής αλλαγής, ενώ έχει εκφράσει δημόσια αλληλεγγύη προς τον παλαιστινιακό λαό, σύμφωνα με τον Guardian.