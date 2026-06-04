Η Μελίνα Νικολαΐδη σε βίντεο να διασκεδάζει με την ψυχή της στο σόου του Τόνι Σφήνου σε κατάστημα της Μυκόνου

Ο Τόνι Σφήνος ανέβηκε στη σκηνή και η Μελίνα Νικολαΐδη ξεφάντωσε. Η κόρη της Δέσποινας Βανδή και του Ντέμη Νικολαΐδη καταγράφηκε να χορεύει και να διασκεδάζει με την ψυχή της, απολαμβάνοντας το σόου στο «Sea Satin» της Μυκόνου.

Η είσοδός του πάνω σε μια βελούδινη πολυθρόνα αλά… ρωμαϊκά ενθουσίασε το κοινό. Ο λόγος για τον μοναδικό Τόνι Σφήνο που τα έδωσε όλα σ’ ένα ξέφρενο πρόγραμμα με επιτυχίες περασμένων δεκαετιών παρασέρνοντας τον κόσμο που δεν σταμάτησε να χορεύει και να τραγουδάει. Ανάμεσα στο κοινό που απόλαυσε το show ήταν η Μελίνα Νικολαΐδη που του έδωσε και κατάλαβε σε διασκέδαση και χορό ενώ με το κινητό της τραβούσε διαρκώς βίντεο.

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Εκεί ήταν και η πρώην παίκτρια του Survivor Χριστιάνα Γρηγοράσκου. Λίγο πριν την εντυπωσιακή εμφάνιση στην σκηνή του Sea Satin ο Θάνος Κιούσης, που κρύβεται πίσω από την καλλιτεχνική περσόνα του Τόνι Σφήνου, μίλησε στον δημοσιογράφο Πέτρο Νάζο. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης αναφέρθηκε στην «γέννηση» του Τόνι Σφήνου και στην αποδοχή του από το ελληνικό κοινό.

«Ο Τόνι ήταν στην Αμερική για 30 χρόνια, του έλειψε η Ελλάδα, τραγουδούσε εκεί και τώρα τα τελευταία 16-17 χρόνια βρίσκεται στην Ελλάδα. Ήταν δύσκολο να έρθει η επιτυχία στην αρχή μέχρι ο κόσμος να καταλάβει τι ακριβώς κάνω. Ότι δεν κοροϊδεύουμε, δεν προσβάλουμε κανέναν, απλά χορεύουμε και είναι μια πολύ ωραία 60s και 70s διασκέδαση. Οι πιο μικρές γενιές μαθαίνουν αυτά τα τραγούδια και διασκεδάζουν, όποτε όλο αυτό μένει αναλλοίωτο».

Ο Θάνος Κιούσης απάντησε και στην ερώτηση αν έχει ζηλέψει τα αστραφτερά και πολύχρωμα ρούχα του Γιάννη Φλωρινιώτη: «Εχω ζηλέψει πολύ τα κοστούμια του, στο παρελθόν θα ήθελα πολύ να τα είχα. Ο Γιαννης ήταν ίνδαλμα, πρωτοποριακός και μοναδικός».

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Η Μελίνα Νικολαΐδη ταξίδεψε στη Μύκονο για χαλάρωση και στο βίντεο του mykonoslive.tv φαίνεται ο τρόπος που απόλαυσε το πρόγραμμα.

Προ μηνών, η Μελίνα Νικολαΐδη καταγράφηκε σε πρωινή βόλτα της στη Γλυφάδα, ενώ μιλούσε στο κινητό της τηλέφωνο. Η 21χρονη κέντρισε τα βλέμματα με το στιλ και το χαμόγελό της.