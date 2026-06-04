Συμβαίνει τώρα:
Lifestyle

Η Μελίνα Νικολαΐδη σε βίντεο να διασκεδάζει με την ψυχή της στο σόου του Τόνι Σφήνου σε κατάστημα της Μυκόνου

Η Μελίνα Νικολαΐδη του έδωσε και κατάλαβε σε διασκέδαση και χορό, ενώ με το κινητό της τραβούσε διαρκώς βίντεο
Μελίνα Νικολαΐδη
Μελίνα Νικολαΐδη / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Τόνι Σφήνος ανέβηκε στη σκηνή και η Μελίνα Νικολαΐδη ξεφάντωσε. Η κόρη της Δέσποινας Βανδή και του Ντέμη Νικολαΐδη καταγράφηκε να χορεύει και να διασκεδάζει με την ψυχή της, απολαμβάνοντας το σόου στο «Sea Satin» της Μυκόνου.  

Η είσοδός του πάνω σε μια βελούδινη πολυθρόνα αλά… ρωμαϊκά ενθουσίασε το κοινό. Ο λόγος για τον μοναδικό Τόνι Σφήνο που τα έδωσε όλα σ’ ένα ξέφρενο πρόγραμμα με επιτυχίες περασμένων δεκαετιών παρασέρνοντας τον κόσμο που δεν σταμάτησε να χορεύει και να τραγουδάει. Ανάμεσα στο κοινό που απόλαυσε το show ήταν η Μελίνα Νικολαΐδη που του έδωσε και κατάλαβε σε διασκέδαση και χορό ενώ με το κινητό της τραβούσε διαρκώς βίντεο.

Εκεί ήταν και η πρώην παίκτρια του Survivor Χριστιάνα Γρηγοράσκου. Λίγο πριν την εντυπωσιακή εμφάνιση στην σκηνή του Sea Satin ο Θάνος Κιούσης, που κρύβεται πίσω από την καλλιτεχνική περσόνα του Τόνι Σφήνου, μίλησε στον δημοσιογράφο Πέτρο Νάζο. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης αναφέρθηκε στην «γέννηση» του Τόνι Σφήνου και στην αποδοχή του από το ελληνικό κοινό.

«Ο Τόνι ήταν στην Αμερική για 30 χρόνια, του έλειψε η Ελλάδα, τραγουδούσε εκεί και τώρα τα τελευταία 16-17 χρόνια βρίσκεται στην Ελλάδα. Ήταν δύσκολο να έρθει η επιτυχία στην αρχή μέχρι ο κόσμος να καταλάβει τι ακριβώς κάνω. Ότι δεν κοροϊδεύουμε, δεν προσβάλουμε κανέναν, απλά χορεύουμε και είναι μια πολύ ωραία 60s και 70s διασκέδαση. Οι πιο μικρές γενιές μαθαίνουν αυτά τα τραγούδια και διασκεδάζουν, όποτε όλο αυτό μένει αναλλοίωτο».

Ο Θάνος Κιούσης απάντησε και στην ερώτηση αν έχει ζηλέψει τα αστραφτερά και πολύχρωμα ρούχα του Γιάννη Φλωρινιώτη: «Εχω ζηλέψει πολύ τα κοστούμια του, στο παρελθόν θα ήθελα πολύ να τα είχα. Ο Γιαννης ήταν ίνδαλμα, πρωτοποριακός και μοναδικός».

Η Μελίνα Νικολαΐδη ταξίδεψε στη Μύκονο για χαλάρωση και στο βίντεο του mykonoslive.tv φαίνεται ο τρόπος που απόλαυσε το πρόγραμμα.

Προ μηνών, η Μελίνα Νικολαΐδη καταγράφηκε σε πρωινή βόλτα της στη Γλυφάδα, ενώ μιλούσε στο κινητό της τηλέφωνο. Η 21χρονη κέντρισε τα βλέμματα με το στιλ και το χαμόγελό της. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
233
160
155
133
85
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Το άγνωστο περιστατικό του 2003 που κόντεψε να κοστίσει τη ζωή στον Μάικλ Τζάκσον και η σωτήρια παρέμβαση της κόρης του
Ο σωματοφύλακας αναφέρθηκε στη μακροχρόνια μάχη του Τζάκσον με την αϋπνία, υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση επιδεινώθηκε τα τελευταία χρόνια της ζωής του
Ο Μάικλ Τζάκσον
Ρία Ελληνίδου: Σωσίας της τραγουδίστριας ερμήνευσε το «Σαφάρι» στο TikTok και έγινε viral μέσα σε λίγες ώρες
Η TikToker ανέβασε ένα βίντεο στο οποίο τραγουδά το νέο τραγούδι της Ρίας Ελληνίδου με τίτλο «Σαφάρι», με τους χρήστες να σχολιάζουν την εκπληκτική ομοιότητα ανάμεσα στις δύο γυναίκες
Ρία Ελληνίδου
5
Newsit logo
Newsit logo