Ο Ρόμπι Γουίλιαμς και ο Γκάρι Μπάρλοου ανέβηκαν μαζί στη σκηνή για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς και ο Γκάρι Μπάρλοου έλαμψαν στο Royal Albert Hall, καθώς επανενώθηκαν στη σκηνή για πρώτη φορά μετά από σχεδόν μια δεκαετία.

Τα πρώην μέλη των Take That συνόδευσαν τη Lulu στη συναυλία της στο Λονδίνο για να ερμηνεύσουν το «Relight My Fire», ένα τραγούδι που διασκεύασε οι τρεις τους το 1993.

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Η Lulu συνόδευσε επίσης στη σκηνή τον Boy George και την Αυστραλέζα που συμμετείχε στη Eurovision, Ντέλτα Γκούντρεμ.

Τα κέρδη από την sold-out συναυλία της Lulu δωρήθηκαν στο φιλανθρωπικό της ίδρυμα, Lulu’s Mental Health Trust.

gary barlow and robbie williams reuniting on the first day of pride month i said oh i’m sure pic.twitter.com/tgbqhAO9zp — dahlba (@academymckirk) June 2, 2026

Πέρυσι, η τραγουδίστρια κυκλοφόρησε τα απομνημονεύματα της, με τίτλο «If Only You Knew», στο οποίο περιγράφει λεπτομερώς τη μάχη της με τον αλκοολισμό και αποκάλυψε τι την οδήγησε να πιει το τελευταίο της ποτό τον Νοέμβριο του 2013.

«Με στεναχωρεί πολύ όταν σκέφτομαι ότι οι γονείς μου δεν είχαν τη βοήθεια που έχω εγώ σήμερα» δήλωσε η Lulu σε παλαιότερη συνέντευξή της.