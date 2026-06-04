Μάικλ Τζάκσον: Το περιστατικό του 2003 που κόντεψε να του κοστίσει τη ζωή και η σωτήρια παρέμβαση της κόρης του

Ένα άγνωστο περιστατικό για τον βασιλιά της ποπ, τον Μάικλ Τζάκσον που λίγο έλειψε να του στοιχίσει τη ζωή αποκάλυψε ένας από τους σωματοφύλακές του.

Πρόκειται για ένα περιστατικό που σημειώθηκε το 2003 και φέρεται να έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή του Μάικλ Τζάκσον, όπως αποκάλυψε ο πρώην σωματοφύλακάς του, Ματ Φίντες. Σύμφωνα με τον ίδιο, η παρέμβαση της κόρης του βασιλιά της ποπ, Πάρις Τζάκσον, αποδείχθηκε σωτήρια για τη ζωή του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι λεπτομέρειες ήρθαν στο φως κατά τη διάρκεια πρόσφατου επεισοδίου του podcast «The Art of Dialogue», σύμφωνα με το OK! Magazine. Ο Φίντες, ο οποίος ανήκε στην προσωπική ασφάλεια του Μάικλ Τζάκσον από το 1999 έως το 2009, περιέγραψε τα όσα εκτυλίχθηκαν στο παρασκήνιο κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης περιόδου.

«Ο Μάικλ παραλίγο να πεθάνει το 2003» ανέφερε χαρακτηριστικά. «Ένας γιατρός του χορήγησε ένα φάρμακο και ο Μάικλ μετά βίας ανέπνεε. Η Πάρις ήταν αυτή που μας το επισήμανε. Έτρεξαν αμέσως για να τον επαναφέρουν, καθώς ο ίδιος δεν ήθελε να καλέσουν ασθενοφόρο, γνωρίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα γινόταν παγκόσμια είδηση» πρόσθεσε.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη μακροχρόνια μάχη του Τζάκσον με την αϋπνία, υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση επιδεινώθηκε τα τελευταία χρόνια της ζωής του, καθώς βρισκόταν αντιμέτωπος με δικαστικές διαμάχες, δημόσιες κατηγορίες και έντονη ψυχολογική πίεση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως είπε, συχνά του ζητούσε να βρει σκευάσματα για τον ύπνο που διατίθενται χωρίς ιατρική συνταγή. Ωστόσο, ο ίδιος ανησυχούσε για την ποσότητα που κατανάλωνε ο τραγουδιστής, η οποία ξεπερνούσε κατά πολύ την συνιστώμενη δόση.

«Μπήκα στο δωμάτιό του και σοκαρίστηκα. Τα έπινε το ένα μετά το άλλο» θυμάται ο Φίντες.

«Του είπα: «Όπα, Μάικ, νομίζω ότι πρέπει να πάρεις μόνο δύο κουταλάκια των πέντε ml από αυτό». Εκείνος όμως απάντησε: “Όχι, πρέπει να το πάρω όλο. Δεν πρόκειται να κοιμηθώ. Έχω ένα σημαντικό ραντεβού το πρωί. Έρχονται άνθρωποι αεροπορικώς για να με δουν”».

Kαι κατέληξε: «Tελικά δεν είχε κανένα αποτέλεσμα. Ήπιε δύο μπουκάλια από αυτό και δύο ώρες αργότερα ήταν ακόμα όρθιος. Έμεινε ξύπνιος όλη τη νύχτα» ισχυρίστηκε ο Φίντες.

Ο κορυφαίος σταρ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 50 ετών, στις 25 Ιουνίου 2009, μόλις λίγες εβδομάδες πριν τη μεγάλη του επιστροφή στη σκηνή. Ο θάνατός του σημειώθηκε ενώ πραγματοποιούσε εντατικές πρόβες για την σειρά συναυλιών του στην O2 Arena του Λονδίνου.