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Good Job Nicky: Επιστρέφει με το τραγούδι «Questions» σε στίχους και μουσική που έγραψε ο ίδιος

Ο Good Job Nicky, επιβεβαιώνει για ακόμα μια φορά την μοναδική του μουσική ικανότητα να δημιουργεί με διεθνείς προδιαγραφές
Ο Good Job Nicky
Ο Good Job Nicky
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Ο πάντα ανατρεπτικός Good Job Nicky επιστρέφει με το νέο του single «Questions», το οποίο κυκλοφορεί από την Minos EMI, A Universal Music Company και σίγουρα θα είναι το επόμενο add to favorites!

Ο Good Job Nicky, επιβεβαιώνει για ακόμα μια φορά την μοναδική του μουσική ικανότητα να δημιουργεί με διεθνείς προδιαγραφές συνδυάζοντας τον σύγχρονο pop ήχο, με στίχους που δεν αφήνουν κανέναν ανεπηρέαστο και παραγωγές που θα ζήλευαν πολλοί.  

Η χαρακτηριστική του φωνή και το ερμηνευτικό του χάρισμα τον κάνει να ξεχωρίζει από το πρώτο κιόλας άκουσμα ενώ μέσα από το Questions χαρίζει ένα αποτέλεσμα εθιστικό.

Το «Questions» αποτελεί την έναρξη μιας πιο ώριμης και συνειδητοποιημένης  καλλιτεχνικής εποχής για τον Good Job Nicky.

O ίδιος υπογράφει τους στίχους και τη μουσική μαζί με τον ξεχωριστό papatanice, αποτυπώνοντας σκέψεις, συναισθήματα και ερωτήματα που αγγίζουν όλους μας.

Με χορευτική διάθεση και international προσανατολισμό, το «Questions» ήρθε για να κατακτήσει την καλοκαιρινή καθημερινότητα.

 
 
 
 
 
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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη goodjobnicky (@goodjobnicky)

Άλλωστε, ο Good Job Nicky  ξέρει πολύ καλά πώς να δημιουργεί τραγούδια που γίνονται hits από την πρώτη κιόλας ακρόαση.

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