Η επική αντίδραση της Κέιτ Χάντσον όταν μαθαίνει ότι είναι υποψήφια στα BAFTA: Πετάγεται από την καρέκλα και ουρλιάζει

Η ηθοποιός Κέιτ Χάντσον βρέθηκε ανάμεσα στις υποψήφιες ηθοποιούς για το βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου στα BAFTA και η αντίδρασή της στο άκουσμα της υποψηφιότητάς της έχει γίνει viral.



Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων των βραβείων BAFTA από τη Βρετανική Ακαδημία Κινηματογράφου, η σταρ του Χόλιγουντ Κέιτ Χάντσον προχώρησε σε μία ανάρτηση στο Instagram.

Αφού δήλωσε ευγνώμων και εξέφρασε την αγάπη της για τη Μεγάλη Βρετανία, η Χάντσον δημοσίευσε ένα βίντεο που αποτυπώνει την αντίδρασή της μόλις μαθαίνει ότι είναι υποψήφια χάρη στην ερμηνεία της στην ταινία «Song Sang Blue».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ηθοποιός που βρισκόταν εκείνη τη στιγμή σε ένα εστιατόριο φαίνεται να πετάγεται από την καρέκλα της και να ουρλιάζει με το κινητό στο χέρι, αφού έχει ενημερωθεί ότι είναι υποψήφια.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kate Hudson (@katehudson)

Στην ανάρτησή της η Κέιτ Χάντσον έγραψε: «BAFTA! Ευχαριστώ! Νιώθω τεράστια τιμή για την υποψηφιότητα. Η Αγγλία ήταν πάντα ένα πραγματικό σπίτι για μένα και την οικογένειά μου, οπότε αυτή η υποψηφιότητα μοιάζει με ένα γράμμα αγάπης προς έναν τόπο που μας έχει προσφέρει τόσα πολλά. Τα λέμε σύντομα, Λονδίνο».