Η Εριέττα Κούρκουλου για τα γενέθλια του 4χρονου γιου της: Συγγνώμη για τα λάθη που έχω κάνει

Μία συγκινητική ανάρτηση με αφορμή τα γενέθλια του γιου της, Νίκου, έκανε η Εριέττα Κούρκουλου και εξομολογήθηκε τις δυσκολίες που βίωσε ώσπου να καταφέρει να τον κρατήσει για πρώτη φορά στην αγκαλιά της.

Η Εριέττα Κούρκουλου έφερε στη ζωή το πρώτο της παιδάκι, καρπό του έρωτά της με τον σύζυγό της, Βύρωνα Βασιλειάδη, τον Μάρτιο του 2022 και σήμερα, Σάββατο (21.03.2026) ο μικρός έχει τα γενέθλιά του και γίνεται 4 ετών. Έτσι, το πρωί η μητέρα του δημοσίευσε μία σειρά φωτογραφιών από τις προσπάθειές της να γίνει πρώτη φορά μητέρα και κάποιες από τη γέννηση του γιου της.

«Η ιστορία σου ξεκινάει πολύ πριν το πρώτο σου κλάμα. Ξεκινάει από την αγάπη. Την αγάπη δυο ανθρώπων που ενώ βρίσκονταν στον κόσμο τους έπεσαν ο ένας πάνω στον άλλον και τελικά αποφάσισαν ότι ήθελαν να κάνουν μαζί ένα παιδάκι.

Εκεί αρχίζει το καλό! Προσπάθεια, αποτυχίες, κλάματα, αγκαλιές, προσευχές, εξετάσεις, γιατροί, χάπια, ενέσεις, απογοήτευση, ελπίδα, έμβρυα και μεταφορά ενός εκ των 12 στις 8 Ιουλίου του 2021. Αυτό το ένα ήσουν εσύ!

Στις 21 Μαρτίου ήρθες και έφερες τα πάνω κάτω και εδώ και τέσσερα χρόνια εκεί παραμένουν – τα πάνω – κάτω!

Όταν σου δώσαμε το όνομα των παππούδων σου φοβόμουν μην σε επισκιάσει. Πού να ήξερα τι μας περίμενε… Ένα παιδί ευφυέστατο σε βαθμό που μας τρομάζει, με αρκετά νεύρα, (σπάνιες) αγκαλιές που σε παραλύουν και μια καρδία από χρυσάφι.

Ευχαριστώ για τις στιγμές, τα άπειρα μαθήματα και το όνειρο που έκανες πραγματικότητα. Συγγνώμη για τα λάθη που έχω κάνει και εκείνα που θα κάνω στο μέλλον. Υπόσχομαι να σε αγαπάω με όλο μου το είναι για πάντα!

Χρόνια πολλά αστέρι μου!», έγραψε στην ανάρτηση της η Εριέττα Κούρκουλου.