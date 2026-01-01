Η Εριέττα Κούρκουλου Λάτση μοιράζεται οικογενειακές φωτογραφίες και ξεκαθαρίζει: Φέτος δεν θα κάνω λίστα με «στόχους»

Η Εριέττα Κούρκουλου Λάτση υποδέχτηκε το 2026 με τον σύζυγό της, Βύρωνα Βασιλειάδη και τα παιδιά τους. Λίγες ώρες πριν την άφιξη του νέου έτους, δημοσιοποίησε μια σειρά από οικογενειακές φωτογραφίες και έγραψε ένα κείμενο για τη χρονιά που μόλις ξεκίνησε. Στόχος της, όπως αναφέρει, είναι να γίνει καλύτερη σε διάφορα επίπεδα της ζωής της.

Η Εριέττα Κούρκουλου Λάτση εύχεται «χρόνια πολλά με υγεία και τύχη» σε όλους. Με έντονη φιλανθρωπική δράση, φροντίζει κατά καιρούς να στέλνει μηνύματα με πολλούς αποδέκτες. Στις φωτογραφίες βλέπουμε φωτογραφίες με την ίδια και τον σύζυγό της από τις διακοπές τους, από χαλαρές στιγμές στο σπίτι με τους γιους τους και από εξόδους με φίλους.

Στη λεζάντα της ανάρτησή της, η Εριέττα Κούρκουλου με λόγια ευγνωμοσύνης, ευχαριστεί όσους στάθηκαν δίπλα της, υπενθυμίζοντας πως στο τέλος της ημέρας αυτό που πραγματικά μετράει είναι οι σχέσεις και οι αξίες που έχει ο καθένας.

«Σύντομα θα υποδεχτούμε μια νέα χρονιά με νέες προκλήσεις, νέα δεδομένα και εύχομαι ακόμα περισσότερες υπέροχες στιγμές με τους αγαπημένους μας. Φέτος δεν θα κάνω λίστα με «στόχους».

Το μόνο που θα ήθελα είναι να γίνω λίγο καλύτερη – λίγο καλύτερη στην δουλειά μου, λίγο καλύτερη μαμά, λίγο καλύτερη φίλη, λίγο καλύτερη σύντροφος και λίγο καλύτερος άνθρωπος γιατί στο τέλος της ημέρας μόνο αυτό μετράει.

Ευχαριστώ όλους σας για την καλοσύνη, την αγκαλιά και την εμπιστοσύνη! Σας εύχομαι Καλή Χρονιά με υγεία και τύχη», έγραψε η Εριέττα Κούρκουλου στην ανάρτησή της.

Το 2025 η Εριέττα Κούρκουλου Λάτση είχε προκαλέσει κατά καιρούς αντιδράσεις και πολλές συζητήσεις από το περιεχόμενο αναρτήσεών της. Το καλοκαίρι είχε συζητηθεί ένα άλλο κείμενο που ανέβασε η Εριέττα Κούρκουλου Λάτση, για τον καβγά της με οικογένεια Ισραηλινών σε εστιατόριο της Κεφαλονιάς. Αιτία, όπως έγραψε, το γεγονός πως ένα από τα μέλη της συγκεκριμένης παρέας προσπαθούσε να βρέξει τις γάτες που τριγυρνούσαν στα τραπέζια.