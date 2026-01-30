Lifestyle

Η Εριέττα Κούρκουλου συγκινεί για τον πατέρα της Νίκο Κούρκουλο που «έφυγε» πριν από 19 χρόνια

Το τρυφερό μήνυμα για τον Νίκο Κούρκουλο και οι φωτογραφίες που μοιράστηκε
Εριέττα Κούρκουλου
H Εριέττα Κούρκουλου / NDP Photo / Φωτογραφία (αρχείου) Ανδρέας Νικολαρέας

Ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά η 30ή Ιανουαρίου για την Εριέττα Κούρκουλου. Συμπληρώνονται 19 χρόνια από την ημέρα που «έφυγε» από τη ζωή ο πατέρας της, ο αείμνηστος ηθοποιός Νίκος Κούρκουλος.

Ο Νίκος Κούρκουλος έχασε την άνιση μάχη με τον καρκίνο στις 30 Ιανουαρίου 2007 και η Εριέττα Κούρκουλου δεν παρέλειψε να τιμήσει τη μνήμη του πατέρα της.

Η κόρη του αξέχαστου πρωταγωνιστή δημοσίευσε ένα βαθιά συγκινητικό μήνυμα στα social media, συνοδευόμενο από σπάνιες φωτογραφίες τους από το παρελθόν.

Η Εριέττα Κούρκουλου, δεύτερη κόρη του Νίκου Κούρκουλου από τον γάμο του με τη Μαριάννα Λάτση, «ανέβασε» στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την Παρασκευή (30.01.2026) εικόνες που αποτυπώνουν τρυφερές στιγμές πατέρα και κόρης.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, έγραψε λόγια γεμάτα ευγνωμοσύνη και αγάπη: «19 χρόνια από τότε που έφυγες και όμως σε κάθε δυσκολία, κρίσιμη απόφαση ή μεγάλη χαρά επιστρέφω σε σένα και αυτά που μου έμαθες. Σε ευχαριστώ! Σε ευχαριστώ που ήσουν το παράδειγμα χάρη στο οποίο δεν συμβιβάστηκα ποτέ με κάτι λιγότερο από την πραγματική αγάπη».

Λόγια ζεστά και ανθρώπινα, που φανερώνουν πόσο έντονη παραμένει η παρουσία του Νίκου Κούρκουλου στη ζωή της, ακόμη και σχεδόν δύο δεκαετίες μετά τον θάνατό του.

Η μικρούλα Εριέττα Κούρκουλου στην αγκαλιά του μπαμπά της, του αξέχαστου Νίκου Κούρκουλου
Η μικρούλα Εριέττα Κούρκουλου στην αγκαλιά του μπαμπά της, του αξέχαστου Νίκου Κούρκουλου
Ο Νίκος Κούρκουλος με την μικρή Εριέττα Κούρκουλου
Ο Νίκος Κούρκουλος με τη μικρή Εριέττα Κούρκουλου

Το μήνυμα της Εριέττας Κούρκουλου απέσπασε χιλιάδες σχόλια συμπαράστασης, με πολλούς να αναφέρονται όχι μόνο στον δεσμό πατέρα-κόρης, αλλά και στη σπουδαία προσωπικότητα του αείμνηστου πρωταγωνιστή.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
145
86
75
74
51
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo