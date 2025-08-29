Lifestyle

Η Ευδοκία Ρουμελιώτη σε παιχνιδιάρικη διάθεση με τον 10χρονο γιο της – Δείτε φωτογραφία

Στη φωτογραφία που ανέβασε φαίνεται μαζί με τον γιο της να φορούν ψεύτικα στέμματα και να κρατούν ψεύτικα σπαθιά
Ευδοκία Ρουμελιώτη
Ευδοκία Ρουμελιώτη / Φωτογραφία αρχείου NDP

Ανέμελες στιγμές παρέα με το παιδί της, περνά η Ευδοκία Ρουμελιώτη. Η γνωστή ηθοποιός φροντίζει να αξιοποιεί με τον 10χρονο γιο της τον ελεύθερο τους χρόνο ώστε να γεμίσουν το «άλμπουμ της ζωής τους» με καρέ γεμάτα παιχνίδι και αγάπη.

Σε ανάρτηση που έκανε στο Instagram η Ευδοκία Ρουμελιώτη φαίνεται να παίζει σαν μικρό παιδί με τον γιο της. Οι 2 τους αποφάσισαν να κάνουν τις αγορές τους αλλά και να παίξουν, μέσα στο μαγαζί ντυμένοι βασιλιάδες.

Στη φωτογραφία που ανέβασε φαίνεται μαμά και γιος να φορούν ψεύτικα στέμματα και να κρατούν ψεύτικα σπαθιά.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Evdokia Roumelioti (@evdokia.roumelioti)

«Με τσάκισε», έγραψε στη λεζάντα εννοώντας πως μάλλον ο γιος της την έβγαλε «knock out».

