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Η Ευγενία Σαμαρά ευχήθηκε «χρόνια πολλά» στην Ζέτα Μακρυπούλια με μια ιδιαίτερη selfie

«Συνέχισε να λάμπεις και να μας οδηγείς, σε αγαπώ», γράφει η Ευγενία Σαμαρά
Ζέτα Μακρυπούλια και Ευγενία Σαμαρά
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Τα γενέθλιά της γιόρτασε η Ζέτα Μακρυπούλια την Παρασκευή (31.07.2026), με την φίλη της και συνάδελφο, Ευγενία Σαμαρά, να της εύχεται με μία selfie στο Instagram.

Η γνωστή ηθοποιός και παρουσιάστρια, Ζέτα Μακρυπούλια έγινε 48 ετών και αρκετά από τα αγαπημένα της πρόσωπα, της ευχήθηκαν δημοσίως «χρόνια πολλά». Ανάμεσά σε αυτά ήταν και η Ευγενία Σαμαρά.

Η Ευγενία Σαμαρά εξέφρασε την αγάπη και την εκτίμησή της προς την Ζέτα Μακρυπούλια δημοσιεύοντας μια κοινή τους φωτογραφία.

Οι δύο ηθοποιοί στην selfie στην οποία πόζαραν, είναι χαμογελαστές χωρίς ίχνος μακιγιάζ, άκρως λαμπερές και εντυπωσιακές.

«Χρόνια πολλά φωτεινό μου κορίτσι. Συνέχισε να λάμπεις και να μας οδηγείς. Σε αγαπώ», έγραψε η Ευγενία Σαμαρά, απευθύνοντας τις ευχές της στη Ζέτα Μακρυπούλια.

samara makrupoulia

Οι δύο ταλαντούχες ηθοποιοί μετράνε χρόνια φιλίας, αφού πολλές φορές ανά περιόδους δημοσιεύουν κοινά στιγμιότυπα από διακοπές και ταξίδια στο εξωτερικό μαζί με άλλους γνωστούς καλλιτέχνες που συμπληρώνουν την μεγάλη παρέα τους.

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