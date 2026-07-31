Δήμητρα Κολλά: «Θα ήμουν πολύ ευτυχισμένη αν έβρισκα έναν σύντροφο ζωής»

Στην προσωπική της ζωή και στους λόγους που έχει κλείσει το κεφάλαιο της δημιουργίας οικογένειας αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, η Δήμητρα Κολλά μιλώντας στο περιοδικό «Λοιπόν» και τον δημοσιογράφο Ανδρέα Θεοδώρου.

Η Δήμητρα Κολλά απάντησε στην ερώτηση αν το κεφάλαιο γάμος και παιδιά υπάρχει στη ζωή της πως «όχι, δεν υπάρχει. Θα ήμουν πολύ ευτυχισμένη αν έβρισκα έναν σύντροφο ζωής. Και όταν λέω σύντροφο, εννοώ έναν άνθρωπο που θα είναι πραγματικά δίπλα μου, όπως κι εγώ δίπλα σε εκείνον, με κατανόηση και αλληλοσεβασμό. Δεν ζητάω πάθη. Ποτέ δεν τα ήθελα. Σε μια σχέση είχα τσακωθεί γιατί ενοχλούσε τον σύντροφο μου το ότι δεν τσακώνομαι.

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Δεν μπορούσε να καταλάβει ότι είμαι τόσο ήρεμη. Δεν είμαι κλειστός άνθρωπος. Εκφράζω την αγάπη μου. Όταν όμως εκνευρίζομαι, ζητάω χώρο και χρόνο. Πιστεύω ότι όταν είσαι εν θερμώ λες πράγματα που δεν πρέπει και δεν θέλω, επειδή είμαι πληγωμένη, να πω κάτι που θα πληγώσει τον άλλον».

«Όταν ήμουν 15 χρονών και το μόνο που με ένοιαζε ήταν ο χορός. Ήμουν στην καλύτερη φυσική κατάσταση της ζωής μου και ετοιμαζόμουν για τα Βασιλικά Μπαλέτα της Βουδαπέστης», είπε η ηθοποιός για το ποια ήταν η πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής της.