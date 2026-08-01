Ρούλα Κορομηλά: «Φοράω κίτρινο για να με βλέπετε από μακριά»

Με νέα ανάρτηση «επέστρεψε» η Ρούλα Κορομηλά, χωρίς να παραλείψει να περάσει το δικό της μήνυμα χρησιμοποιώντας πάντα το χιούμορ.

Η Ρούλα Κορομηλά που παραμένει ιδιαίτερα ενεργή στα social media, συχνά μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητά της, αλλά και σκέψεις της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το βράδυ της Παρασκευής (31.07.2026), η παρουσιάστρια προχώρησε σε μία νέα ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Στη φωτογραφία που δημοσίευσε, η Ρούλα Κορομηλά ποζάρει φορώντας φανέλα στα χρώματα της εθνικής Βραζιλίας με το χαρακτηριστικό νούμερο 10, ενώ συνόδευσε την ανάρτησή της με μια χιουμοριστική ατάκα.

«Το μετριότητα δε μου πάει. Γι’ αυτό φοράω το 10 μπροστά και το κίτρινο για να με βλέπετε από μακριά..», έγραψε χαρακτηριστικά.

Την ανάρτηση συνόδευσε με το τραγούδι «Be the One» της Dua Lipa.