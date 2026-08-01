Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου μετακομίζει σε καινούργιο σπίτι: «Ο απόλυτος εφιάλτης»

Ενόψει των γυρισμάτων του φετινού GNTM αλλά και των προετοιμασιών του γάμου της, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου έχει έρθει «αντιμέτωπη» και με ένα ακόμη δύσκολο task, καθώς αποφάσισε να μετακομίσει σε νέο σπίτι.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου που διανύει μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο στη ζωή της, τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο, βρίσκεται σε διαδικασία μετακόμισης, όπως αποκάλυψε μέσα από ανάρτησή της στα social media.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η μετακόμιση έρχεται σε μια περίοδο γεμάτη αλλαγές αφού η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και ο Γιάννης Καραβασάνης ετοιμάζονται να ανέβουν για δεύτερη φορά τα σκαλιά της εκκλησίας.

Το μοντέλο και παρουσιάστρια δημοσίευσε ένα ασπρόμαυρο στιγμιότυπο μέσα από το νέο σπίτι, στο οποίο η ίδια στέκεται μπροστά από τις άδειες ντουλάπες και τις κούτες, κρατώντας το κεφάλι της.

«Το να μετακομίζεις κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του GNTM, των καλοκαιρινών εκπτώσεων της GRÈS, του λανσαρίσματος της συλλογής για τη νέα σεζόν και των φωτογραφίσεων για πελάτες είναι ένας απόλυτος εφιάλτης. Στείλτε βοήθεια», έγραψε με χιούμορ η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπενθυμίζεται ότι το γνωστό μοντέλο γνωρίστηκε το 2010, με τον Γιάννη Καραβασάνη, όταν η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ζούσε και εργαζόταν στις ΗΠΑ, ενώ το 2015 παντρεύτηκε στο Λος Άντζελες, με κουμπάρους τη Γιάννα Τερζή και τον Δημήτρη Γιαννέτο.

Αργότερα ακολούθησαν χωριστούς δρόμους, ωστόσο η ζωή τούς έφερε ξανά κοντά και επανασυνδέθηκαν το 2022. Το καλοκαίρι του 2025, ο γνωστός αρχιτέκτονας της έκανε νέα πρόταση γάμου και εκείνη αποκάλυψε το χαρμόσυνο γεγονός μέσα από το Instagram, δείχνοντας το εντυπωσιακό μονόπετρο.

Ο γάμος τους είχε αρχικά προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί νωρίτερα, ωστόσο οι αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις και τα γυρίσματα του GNTM οδήγησαν στην αναβολή του. Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου έχει δηλώσει πως το μυστήριο θα γίνει μέσα στο 2027, όταν το ζευγάρι θα μπορέσει να απολαύσει την προετοιμασία του χωρίς πίεση.