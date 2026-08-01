Κατερίνα Καινούργιου – Παναγιώτης Κουτσουμπής: Οι τρυφερές αναρτήσεις με την κόρη τους από τις διακοπές στη Μύκονο

Την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους βιώνουν ο Παναγιώτης Κουτσουμπής και η Κατερίνα Καινούργιου, οι οποίοι απολαμβάνουν τη νέα τους καθημερινότητα από τότε που απέκτησαν την κορούλα τους.

Το ζευγάρι, έχει επιλέξει να κρατήσει το παιδί μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ωστόσο δημοσιεύει στιγμιότυπα από διακοπές και ταξίδια που κάνει είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Τόσο η Κατερίνα Καινούργιου όσο και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής είναι ενεργοί στο Instagram, αλλά φροντίζουν να μην μοιράζονται πολλές πληροφορίες για την κόρη τους προστατεύοντας την ιδιωτικότητά της.

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Η τριμελής πλέον οικογένεια, περνά στιγμές ηρεμίας και χαλάρωσης στην πανέμορφη Μύκονο. Όπως αποκάλυψε η γνωστή παρουσιάστρια και ο επιχειρηματίας, από εντυπωσιακά στιγμιότυπα βρίσκονται για διακοπές στο νησί των ανέμων, έχοντας φυσικά μαζί την κόρη τους.

Η Κατερίνα Καινούργιου δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες από γραφικά σοκάκια, όμορφα ξωκκλήσια αλλά και μία δική της φωτογραφία που όπως είπε, την έβγαλε ο Παναγιώτης Κουτσουμπής.

Από την πλευρά του, ο Παναγιώτης Κουτσουμπής μοιράστηκε επίσης εικόνες από την επίσκεψή τους σε κάποιο εκκλησάκι του νησιού, από το ρομαντικό δείπνο με την αγαπημένη του καθώς και μια φωτογραφία στην οποία κρατά αγκαλιά την κόρη τους.

Υπενθυμίζεται ότι η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής έγιναν για πρώτη φορά γονείς στις 3 Απριλίου 2026. Η γνωστή παρουσιάστρια γέννησε ένα υγιέστατο κοριτσάκι στο μαιευτήριο Ρέα, το οποίο αναμένεται να πάρει τα ονόματα Πολυξένη και Αλεξάνδρα.