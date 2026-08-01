Ίντρα Κέιν: Η μεγαλύτερη μου νίκη είναι ότι έχω μπει στο δρόμο του να αγαπώ τον εαυτό μου και να μου αρκεί αυτό

Για τις νίκες κόντρα στους προσωπικούς της δαίμονες, καθώς και για τις «συγνώμες» που έχει πει ως σήμερα, μίλησε από καρδιάς η Ίντρα Κέιν στη νέα εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που έδωσε στο νέο τεύχος του περιοδικού Marie Claire.

Ποιον δαίμονα έχεις πατήσει κάτω; Ποια είναι η μεγαλύτερη σου νίκη;

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η μεγαλύτερη μου νίκη είναι ότι έχω μπει στο δρόμο του να αγαπώ τον εαυτό μου και να μου αρκεί αυτό. Να μην επιδιώκω τόσο πολύ την αποδοχή και την αγάπη των άλλων. Και σε αυτή του δουλειά που κάνω, ναι. Να πατάω και να κάνω αυτό που θέλω. Αυτό στο οποίο σκιρτά η καρδούλα μου. Και να μη με απασχολεί τόσο πολύ το πως θα το αποδεχτεί ο άλλος. Σίγουρα θα βρεθεί κάποιος που θα ταυτιστεί μαζί σου. Μπορεί να είχα κι εγώ όνειρο να γίνω η Madonna, να με προσκυνούν όλοι οι πλανήτες.

Αλλά και τη Madonna τη σιχαίνονται πάρα πολλοί άνθρωποι. Και τη Madonna την έχουν πολεμήσει. Δεν με νοιάζει πια. Αν αυτό που κάνω και μέσα από το οποίο εκφράζομαι λέει κάτι σε δέκα ανθρώπους, αυτούς τους δέκα θέλω να τους στέλνω στους φίλους μου. Θέλω να κάνουμε παρέα, να είμαστε μαζί.

Πιστεύεις ότι συνδέουμε το γυναικείο φύλο με τις εξηγήσεις, το “συγνώμη” και την αιτιολογία;

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ναι, 100%. Έχω κουραστεί. Αισθάνομαι ότι έχω περάσει τα 3/4 της ζωής μου λέγοντας “συγνώμη που υπάρχω”. Δεν με νοιάζει πια. Είναι τόσο εύκολο: αν κάποιος σε ενοχλεί, δεν χρειάζεται να ασχολείσαι μαζί του. Δεν χρειάζεται να με βλέπεις. Δεν χρειάζεται να ξέρεις ότι υπάρχω εκεί έξω. Δεν θα έρθεις σε επαφή μαζί μου, όπως κι εγώ επιλέγω να μην έρχομαι σε επαφή με κάποιους ανθρώπους.

Είναι τόσο εύκολο. Δεν υποχρεώνει κανείς κανέναν να έρθει να με δει στο θέατρο, να έρθει να ακούσει τη μουσική μου. Δεν είναι υποχρεωτικό. Είναι τόσο απλό.