Η Ευρυδίκη ευχήθηκε στον Μπομπ Κατσιώνη για τα γενέθλιά του: «Χρόνια πολλά καρδούλα μου»

Τα γενέθλιά του γιόρτασε ο Μπομπ Κατσιώνης και η σύζυγός του, Ευρυδίκη θέλησε να του ευχηθεί δημοσίως «χρόνια πολλά».

Τα 47 έκλεισε σήμερα (17.02.2026) ο Μπομπ Κατσιώνης και η Ευρυδίκη έκανε μια τρυφερή ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, με μια selfie τους και άλλες κοινές εικόνες τους, γράφοντας ένα μακροσκελές κείμενο στην λεζάντα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Χρόνια σου πολλά καρδούλα μου! Να σε χαιρόμαστε όσοι σε αγαπάμε και είμαστε πααααρα πολλοί γιατί είσαι μοναδικός, υπέροχος, φανταστικός, αξιολάτρευτος, ακαταμάχητος από κάθε άποψη!

Το χιούμορ σου, η αγκαλιά σου, η δοτικότητα σου, η αγάπη σου και το ταλέντο σου να είσαι αυτό το τρελό πειραχτήρι τη στιγμή που χρειάζομαι λίγο ακόμα γέλιο στη ζωή μου είναι μόνο μερικοί από τους λόγους που με κάνουν να σε λατρεύω.

Και στα πενήντα με φόρα!!! Τίποτα δε σε σταματά!», έγραψε η Ευρυδίκη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Evridiki (@evridikiofficial)

Η Ευρυδίκη και ο Μπομπ Κατσιώνης παντρεύτηκαν το 2019, μετρώντας συνολικά έξι χρόνια γάμου. Ο γάμος τους ήταν ρομαντικός και τελέστηκε σε κλειστό κύκλο.