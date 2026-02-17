Lifestyle

Η Ευρυδίκη ευχήθηκε στον Μπομπ Κατσιώνη για τα γενέθλιά του: «Χρόνια πολλά καρδούλα μου»

Η Ευρυδίκη και ο Μπομπ Κατσιώνης παντρεύτηκαν το 2019, μετρώντας συνολικά έξι χρόνια γάμου
Ευρυδίκη και Μπομπ Κατσιώνης

Τα γενέθλιά του γιόρτασε ο Μπομπ Κατσιώνης και η σύζυγός του, Ευρυδίκη θέλησε να του ευχηθεί δημοσίως «χρόνια πολλά».

Τα 47 έκλεισε σήμερα (17.02.2026) ο Μπομπ Κατσιώνης και η Ευρυδίκη έκανε μια τρυφερή ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, με μια selfie τους και άλλες κοινές εικόνες τους, γράφοντας ένα μακροσκελές κείμενο στην λεζάντα.

«Χρόνια σου πολλά καρδούλα μου! Να σε χαιρόμαστε όσοι σε αγαπάμε και είμαστε πααααρα πολλοί γιατί είσαι μοναδικός, υπέροχος, φανταστικός, αξιολάτρευτος, ακαταμάχητος από κάθε άποψη!

Το χιούμορ σου, η αγκαλιά σου, η δοτικότητα σου, η αγάπη σου και το ταλέντο σου να είσαι αυτό το τρελό πειραχτήρι τη στιγμή που χρειάζομαι λίγο ακόμα γέλιο στη ζωή μου είναι μόνο μερικοί από τους λόγους που με κάνουν να σε λατρεύω.

Και στα πενήντα με φόρα!!! Τίποτα δε σε σταματά!», έγραψε η Ευρυδίκη.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Evridiki (@evridikiofficial)

Η Ευρυδίκη και ο Μπομπ Κατσιώνης παντρεύτηκαν το 2019, μετρώντας συνολικά έξι χρόνια γάμου. Ο γάμος τους ήταν ρομαντικός και τελέστηκε σε κλειστό κύκλο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
77
71
53
52
50
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo