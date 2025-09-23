Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη φωτογραφήθηκε στο λιμάνι των Χανιών με τον 2,5 μηνών γιο της

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη βρίσκεται στα Χανιά όπου απολαμβάνει τις διακοπές της, οι οποίες φέτος έχουν ξεχωριστή σημασία για την ίδια, καθώς είναι η πρώτες μαζί με το νεογέννητο παιδί της.

Κάπως έτσι, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη θέλησε να ανεβάσει στο instagram μια φωτογραφία στην οποία κάνει βόλτα στο γραφικό λιμάνι των Χανίων τον 2,5 μηνών γιο της στο καρότσι του, με την ίδια έχοντας επιλέξει ένα casual και λιτό ντύσιμο να δείχνει αρκετά χαρούμενη.

Αξίζει να σημειωθεί πως η γνωστή δημοσιογράφος η οποία έγινε γνωστή μέσα από την συμμετοχή της στο Survivor βρίσκεται στην Κρήτη μαζί με τον σύντροφό της Γρηγόρη Μόργκαν.

Υπενθυμίζεται πως το αγαπημένο ζευγάρι υποδέχτηκε τον γιο τους στις 11 Ιουλίου και από τότε ζουν χωρίς αμφιβολία το πιο χαρούμενο διάστημα της ζωής τους.