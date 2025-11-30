Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη ξεκίνησε μαθήματα κολύμβησης με τον γιο της: Η συγκινητική ανάρτηση στα social media

Σε πελάγη ευτυχίας πλέει το τελευταίο διάστημα η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, η οποία έχει επικεντρωθεί στον 4 μηνών γιο της, ο οποίος αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα τόσο για την ίδια όσο και για τον αγαπημένο της, Γρηγόρη Μόργκαν.

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη «έλιωσε» το Instagram το πρωί της Κυριακής (30.11.2025) ανεβάζοντας μια όμορφη και συγκινητική φωτογραφία με το μωρό της μέσα από μια παιδική πισίνα. Όπως η ίδια αποκάλυψε μέσα από την ανάρτησή της, μαμά και γιος ξεκίνησαν baby swimming.

«Ξεκινήσαμε κολυμβητήριο. Το baby λατρεύει το νερό, τον ηρεμεί, τον χαλαρώνει και πραγματικά νιώθει σαν στο σπίτι του. Δεν είναι τυχαίο ότι είναι ocean child» έγραψε στην ανάρτησή της η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, η οποία δείχνει να απολαμβάνει την κάθε στιγμή δίπλα στον γιο της.

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη από τη μέρα που ήρθε στον κόσμο ο γιος της με τον Γρηγόρη Μόργκαν, με τον οποίο παντρεύτηκαν την 1η Σεπτεμβρίου 2024 στα Χανιά, έχει αφιερωθεί σε εκείνον, καθώς, όπως έχει παραδεχτεί, ήθελα πάντα να γίνει μαμά.

Συχνά μάλιστα, μέσα από τα social media μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητά τους δείχνοντας πιο ευτυχισμένη από ποτέ.

Υπενθυμίζεται ότι η Ευρυδίκη Βαλαβάνη έφερε στον κόσμο τον καρπό του έρωτά της με τον Γρηγόρη Μόργκαν στις 11 Ιουλίου.