Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη πόζαρε με την οικογένειά της δίπλα στο χριστουγεννιάτικο δέντρο και μοίρασε ευχές

Στιγμές ευτυχίας βιώνει τους τελευταίους μήνες η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, καθώς έγινε μητέρα για πρώτη φορά και η ζωή της περιστρέφεται γύρω από τον μονάκριβο γιο της.

Η γνωστή δημοσιογράφος και ο σύζυγός της, Γρηγόρης Μόργαν, απέκτησαν ένα υγιές αγοράκι στις 11 Ιουλίου 2025, ολοκληρώνοντας την οικογένειά τους. Ανήμερα τα Χριστούγεννα, (25.12.2025) η Ευρυδίκη Βαλαβάνη μοιράστηκε μία οικογενειακή φωτογραφία με τον σύζυγο και τον γιο της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Merry Christmas from our family to yours», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτηση της που σημαίνει «Καλά Χριστούγεννα από την οικογένειά μας σε εσάς».

View this post on Instagram A post shared by Evridiki Valavani (@evridiki_valavani)

«Το μωράκι νομίζω ότι μοιάζει και στους δυο μας. Κάθε μήνα αλλάζουν τα χαρακτηριστικά όσο μεγαλώνει. Στην αρχή έμοιαζε λίγο πιο πολύ με μένα μετά πέρασε η φάση που έμοιαζε περισσότερο με τον μπαμπά του. Τώρα νομίζω ότι έχει στοιχεία και των δυο μας», είχε εξομολογηθεί πρόσφατα η Ευρυδίκη Βαλαβάνη.

Παράλληλα σε άλλες δηλώσεις της είχε αποκαλύψει ότι εκείνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν σχεδιάζουν να βαφτίσουν το παιδάκι τους το καλοκαίρι του 2026.