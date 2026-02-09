Η Φαίδρα Δρούκα για τον σύζυγό της: Τον γνώριζα 10 χρόνια πριν να είμαστε μαζί, είναι χαμηλών τόνων

Η Φαίδρα Δρούκα παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» και μίλησε για την προσωπικότητά της, τα λάθη που προσπάθησε και προσπαθεί να διορθώσει, την πορεία της στην υποκριτική, αλλά και για τον σύζυγό της, με τον οποίο είναι μαζί 18 χρόνια και έχουν αποκτήσει ένα παιδί.

Όπως ανέφερε η Φαίδρα Δρούκα, με αφορμή τη θεατρική παράσταση «Κέικ», στην οποία πρωταγωνιστεί, υπήρξε πολύ επιρρεπής στους ψυχαναγκασμούς, ωστόσο τα τελευταία χρόνια προσπαθεί να το διορθώσει.

«Eίμαι επιρρεπής στους ψυχαναγκασμούς, έχω απελευθερωθεί πάρα πολύ φέτος. Παλιότερα, έβαζα το ίδιο κραγιόν. Όλη τη σεζόν. Να βαφτώ ίδια, να μην αλλάξω σκιά, να πάω απ’ την ίδια διαδρομή. Τρελά πράγματα αυτά. Είναι κουραστικό. Πολύ κουραστικό. Βάζω διαφορετικά κραγιόν. Γυρνάω από διαφορετικές διαδρομές… Προχθές μου ‘σπασε ένα σκουλαρίκι που φοράω στην παράσταση.

Σε άλλη περίπτωση θα ‘λεγα “πω πω τι γρουσουζιά που μου ‘σπασε”, έχει δίπλα κάτι μαγαζιά έτσι Indian, πήρα εκεί ένα που του ‘μοιαζε, τέλεια, ας πούμε. Είμαι τακτική, και το καμαρίνι μου είναι… έχω με τα καμαρίνια ένα θέμα… Βάζω φυτά, χαλάκια, κάδρα, φωτογραφίες, χρώμα, μαξιλάρια, πόμολα για τα συρτάρια. Φέτος άλλαξα τα πόμολα γιατί δε μ’ άρεσαν και άλλαξα και των άλλων τα πόμολα» παραδέχτηκε η Φαίδρα Δρούκα.

«Η δουλειά αυτή είναι πολύ ματαιόδοξη. Και… οκ, δεν σώζουμε και καρδιές. Δεν ξυπνάω απ’ το πρωί μέχρι το βράδυ που θα κοιμηθώ για να συζητάω για θέατρο, για να συζητάω για έργα…» ανέφερε σε άλλο σημείο η ηθοποιός.

Αναφορικά με τον σύζυγό της, η Φαίδρα Δρούκα είπε: «Ο σύζυγός μου δεν έχει καμία σχέση με τον χώρο. Είμαστε 18 χρόνια μαζί και γνωριζόμασταν κιόλας… Τον γνώριζα 10 χρόνια πριν να είμαστε μαζί. Είναι πολύ χαμηλών τόνων. Εκτιμάει πολύ τους ηθοποιούς και τη δουλειά μας, αλλά δεν εντυπωσιάζεται. Και μ’ αρέσει αυτό. Έτσι είναι και ο γιος μας λίγο. Ο γιος μας είναι 13 ετών».

Η Φαίδρα Δρούκα, σπούδασε στην Δραματική Σχολή Αθηνών «Γ. Θεοδοσιάδη», απ’ όπου αποφοίτησε το 1993 και έχει συνεργαστεί από τότε με το Εθνικό Θέατρο Ελλάδος για την προβολή αρκετών θεατρικών έργων.