Η Φαίη Σκορδά επιβεβαίωσε για πρώτη φορά ότι παντρεύεται με τον σύντροφό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη

Σχέδια γάμου κάνει η Φαίη Σκορδά και ο σύντροφός της, Αλέξανδρος Αθανασιάδης και για πρώτη φορά η γνωστή παρουσιάστρια του Mega επιβεβαίωσε τη χαρμόσυνη είδηση μέσα από την εκπομπή «Buongiorno».

Όλα ξεκίνησαν όταν το πρωί της Τετάρτης (04.03.2026) στην εκπομπή παρουσιάστηκε το εξώφυλλο του περιοδικού Hello, που ανέφερε λεπτομέρειες για τον γάμο της Φαίης Σκορδά με τον αρχιτέκτονα αγαπημένο της. Μάλιστα ο Άρης Καβατζίκης αποκάλυψε ότι ο γάμος αναμένεται να πραγματοποιηθεί πριν από το καλοκαίρι του 2026.

«Πάντως αγαπητοί συνάδελφοι ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει πριν το καλοκαίρι. Θα είναι σε πολύ στενό κύκλο, υπάρχει περίπτωση να είναι μόνο οι μάρτυρες. Θα γίνει και ένα μεγάλο πάρτι για να γιορτάσουμε το ευτυχές γεγονός», είπε ο Άρης Καβατζίκης.

Επίσης η Φαίη Σκορδά αναφέρθηκε στο πείραγμα που έκανε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος στη μητέρα της παρουσιάστριας σχετικά με τον γάμο.

«Πήρε η μαμά μου τηλέφωνο στο διάλειμμα και άκουγε εκεί που λέγαμε για τη γαριδομακαρονάδα που ετοιμάζει ο Σκαρμούτσος στη συνέχεια και της λέει “κυρία Εύα, δεν με θέλει, δεν με έχει καλέσει”, ανέφερε η παρουσιάστρια.

Αμέσως μετά όταν έφτασε η στήλη των ζωδίων η Φαίη Σκορδά είχε μια συζήτηση με τη Βίκυ Παγιατάκη και επιβεβαίωσε με τον τρόπο της το χαρμόσυνο γεγονός.

Ακολουθεί ο αποκαλυπτικός διάλογος:

Φαίη Σκορδά: Τι να κάνω κι εγώ; Χαμογελάω.

Βίκυ Παγιατάκη: Τι άλλο να κάνεις; Μπορείς να κάνεις κάτι άλλο; Αυτό είναι διπλωματία. Δεν αποδέχεσαι τίποτα, δεν συμφωνείς με τίποτα…

Φαίη Σκορδά: Δεν έχω κάτι να πω! Όταν θα έχω, θα το πω.

Βίκυ Παγιατάκη: Ο καθένας λέει ότι θέλει. Η αρμόδια να μιλήσει είσαι εσύ, όταν είναι θα μας πεις, αν είναι και εφόσον είναι.

Φαίη Σκορδά: Προφανώς για να γράφεται… Δεν είναι ότι αρνούμαι κάτι, το παίζω και δεν μιλάω… Απλά δεν είναι η στιγμή να πω κάποια πράγματα, αλλά εντάξει.