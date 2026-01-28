Η Φιλίτσα Καλογεράκου από τη «Μαρία την άσχημη» έχασε τη μητέρα της: Η ανάρτηση για τον θάνατό της

Η Φιλίτσα Καλογεράκου βιώνει πολύ δύσκολες ώρες, καθώς – όπως ανακοίνωσε μέσω του Instagram – πέθανε η μητέρα της.

Η ηθοποιός που αγαπήθηκε από το πανελλήνιο, λόγω της συμμετοχής της στη δημοφιλή σειρά του MEGA, «Μαρία η άσχημη» την Τετάρτη (28.01.2026) δημοσίευσε μία φωτογραφία με την αγαπημένη της μητέρα. Με τον τρόπο αυτόν η Φιλίτσα Καλογεράκου αποφάσισε να αποχαιρετήσει δημοσίως τη γυναίκα που την έφερε στον κόσμο.

«Αντίο μαμά», έγραψε λακωνικά η Φιλίτσα Καλογεράκου στη φωτογραφία που δημοσίευσε.

Μάλιστα, από την πόζα τους είναι ξεκάθαρη η ομοιότητα ανάμεσα στις δύο γυναίκες.

Πριν από αρκετό διάστημα, η Φιλίτσα Καλογεράκου είχε μιλήσει στην εκπομπή «Ποιος είναι πρωινιάτικα» για τις παρενοχλήσεις στο χώρο του θεάτρου.

«Κάποιοι από αυτούς που λένε ότι συμπάσχουν με τον Φιλιππίδη, τον Λιγνάδη και τον Κιμούλη έχουν παιδιά και πρέπει να διατυπώνουν καλύτερα τις σκέψεις τους. Πρέπει να πηγαίνουμε στη δουλειά μας με ασφάλεια. Μεγαλοπαραγωγοί γνώριζαν καταστάσεις και τις συγκάλυπταν, γνώριζαν και δεν μιλάγανε. Αυτοί θα πρέπει να ενδιαφερθούν και για τους άλλους ηθοποιούς που πάνε για το μεροκάματο, και όχι μόνο για τα πρώτα ονόματα», είχε αναφέρει σε συνέντευξή της.