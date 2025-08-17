Η Φωτεινή Μπαξεβάνη για το γεγονός ότι δεν απέκτησε παιδί: «Δεν μετανιώνω ποτέ για τίποτα»

Μία αποκαλυπτική συνέντευξη έδωσε η Φωτεινή Μπαξεβάνη και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στο γεγονός ότι δεν έγινε μητέρα, τονίζοντας ότι δε μετανιώνει για τίποτα στη ζωή της.

Η γνωστή ηθοποιός που αγαπήσαμε από τον ρόλο της Πέπης στη θρυλική σειρά «Εγκλήματα» μίλησε στην εφημερίδα OnTime και υπογράμμισε ότι τα πηγαίνει καλά με τη μοναχικότητα. Μάλιστα, η Φωτεινή Μπαξεβάνη τόνισε ότι δε νιώθει καθόλου μοναξιά.

«Δεν μετανιώνω ποτέ για τίποτα. Όταν αφήνεσαι στη ζωή, αντιμετωπίζεις κάθε τι που έρχεται και το βάζεις μέσα στη ζωή σου. Δεν μπορώ με το ζόρι να φέρω κάτι. Πιστεύω πως ό,τι έρχεται, για κάποιο λόγο έρχεται. Κάτι μας μαθαίνει, και το καλό και το αρνητικό σου φέρνει κάτι για να το αντιμετωπίσεις και να πας παρακάτω», δήλωσε χαρακτηριστικά, δείχνοντας την πίστη της στη ροή των πραγμάτων», είπε για το γεγονός ότι δεν έγινε μητέρα.

«Η αγάπη είναι ό,τι δίνεις, παίρνεις. Υπάρχει κάποιος που μπορεί να πει ότι αντέχει μόνος του, χωρίς αγάπη; Θα λέει ψέματα», σχολίασε, μιλώντας για τη δύναμη της σύνδεσης μεταξύ των ανθρώπων. Τα πηγαίνω καλά με τη μοναχικότητα. Ξέρεις, είναι ένα αρνητικό πρόσημο σε αυτές τις λέξεις, το οποίο δεν θα έπρεπε, γιατί δεν νιώθω καθόλου μοναξιά. Άμα νιώθεις αγάπη και προσπαθείς για το καλό, δεν υπάρχει περίπτωση να νιώθεις μοναξιά», δήλωσε ακόμα η γνωστή ηθοποιός.