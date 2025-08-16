Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη «γλέντησε» hater στο TikTok: «Θα σου βρούμε και εσένα γκόμενο να σου πληρώνει τις διακοπές»

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη εκτός από επιχειρηματίας και μοντέλος είναι και influencer, καθώς ασχολείται ενεργά με τα social media και μοιράζεται συνεχώς στιγμές από την καθημερινότητά της τόσο όταν είναι μόνη της όσο και όταν βρίσκεται με τον Χρήστο Μάστορα.

Ωστόσο το ζευγάρι δε μοιράζει κοινά στιγμιότυπα ακόμα και όταν είναι μαζί αλλά μεμονωμένες φωτογραφίες, καθώς προτιμά να διαφυλάσσει τη σχέση του από τα αδιάκριτα βλέμματα. Αυτό το διάστημα η Γαρυφαλλιά Καληφώνη και ο Χρήστος Μάστορας κάνουν διακοπές, αλλά εκείνη βρήκε όρεξη και χρόνο για να απαντήσει σε ένα κακόβουλο σχόλιο στο TikTok με αφοπλιστικό τρόπο.

Κάτω από ένα βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, μέσω του οποίου θέλησε να στείλει ένα μήνυμα σε κάποιο πρόσωπο που βρισκόταν στη ζωή της στο παρελθόν ένας hater τη ρώτησε πόσα χρήματα δίνει ο Χρήστος Μάστορας για τις διακοπές της.

«Είπες ψέματα σε ανθρώπους για να τους κάνεις να με μισήσουν. Είπα ψέματα σε ανθρώπους για να τους κάνω να σε συμπαθήσουν. Δεν είμαστε το ίδιο», στο βίντεο που μοιράστηκε η Γαρυφαλλιά Καληφώνη.

«Πόσα πληρώνει ο Μάστορας για τις διακοπές της;» έγραψε κάποιος χρήστης του TikTok στο γνωστό μοντέλο.

Βλέποντάς το η Γαρυφαλλιά Καληφώνη θέλησε να απαντάει για να σταματήσει τα κακεντρεχή σχόλια μία και καλή.

«Κούρασες εσύ κάτω από κάθε βίντεο μου… Θα σου βρούμε και εσένα γκόμενο να σου πληρώνει τις διακοπές. Σκάσε πια», ήταν η αποστοματική απάντησή της.

Σημειώνεται ότι το ερωτευμένο ζευγάρι στα τέλη Ιουλίου ταξίδεψε στη Μύκονο για να χαλαρώσει από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις και απόλαυσε τον ήλιο και τη θάλασσα του νησιού.