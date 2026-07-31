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Κατερίνα Παπουτσάκη: Η περιοδεία στα Γιάννενα και οι πόζες δίπλα στη λίμνη Παμβώτιδα

«Η λίμνη» έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της
Η Κατερίνα Παπουτσάκη
Η Κατερίνα Παπουτσάκη / Instagram
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Η Κατερίνα Παπουτσάκη πόζαρε δίπλα στη λίμνη των Ιωαννίνων φορώντας ένα καφέ φόρεμα και το χαμόγελο της.

Η Κατερίνα Παπουτσάκη με αφορμή το ταξίδι που έκανε στα Ιωάννινα λόγω περιοδείας βρήκε χρόνο και έβγαλε φωτοραφίες δίπλα στη λίμνη.

Μέσα από ανάρτηση που έκανε στο Instagram, μοιράστηκε με τους ακολούθους της εικόνες από τη βόλτα που έκανε κοντά στη λίμνη.

«Η λίμνη» έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της.

Η ηθοποιός συμμετέχει στην παράσταση «Λυσιστράτη» του Αριστοφάνη, η οποία θα παρουσιαστεί την Παρασκευή 31 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης.

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