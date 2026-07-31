Κατερίνα Παπουτσάκη: Η περιοδεία στα Γιάννενα και οι πόζες δίπλα στη λίμνη Παμβώτιδα

Η Κατερίνα Παπουτσάκη πόζαρε δίπλα στη λίμνη των Ιωαννίνων φορώντας ένα καφέ φόρεμα και το χαμόγελο της.

Η Κατερίνα Παπουτσάκη με αφορμή το ταξίδι που έκανε στα Ιωάννινα λόγω περιοδείας βρήκε χρόνο και έβγαλε φωτοραφίες δίπλα στη λίμνη.

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Μέσα από ανάρτηση που έκανε στο Instagram, μοιράστηκε με τους ακολούθους της εικόνες από τη βόλτα που έκανε κοντά στη λίμνη.

«Η λίμνη» έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της.

Η ηθοποιός συμμετέχει στην παράσταση «Λυσιστράτη» του Αριστοφάνη, η οποία θα παρουσιαστεί την Παρασκευή 31 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης.