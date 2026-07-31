Lifestyle

Ιωάννα Τούνη: Η αποκαλυπτική εμφάνιση της σε βραδινή βόλτα στη Μύκονο

Στο νησί των Ανέμων συνεχίζει να απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές η influencer και επιχειρηματίας
Η Ιωάννα Τούνη
Η Ιωάννα Τούνη / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
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Στη Μύκονο συνεχίζει να απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές η Ιωάννα Τούνη, συνδυάζοντας στιγμές χαλάρωσης με τις βραδινές εξόδους της στο νησί των Ανέμων.

Η Ιωάννα Τούνη σε βραδινή της έξοδο στη Μύκονο εντυπωσίασε με το αποκαλυπτικό της look και τους καλογυμνασμένους κοιλιακούς της.

Με χαλαρή διάθεση, η Ιωάννα Τούνη περπάτησε στα σοκάκια του νησιού, με τον φακό να καταγράφει στιγμιότυπα από τη βραδινή της έξοδο.

Η Ιωάννα Τούνη
Η Ιωάννα Τούνη / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
touni ndpphoto nikos zotos

Η influencer και επιχειρηματίας επέλεξε ένα μαύρο μικροσκοπικό τοπ και διάφανη, χαμηλόμεση φούστα με παγιέτες για τη βόλτα στη Μύκονο.

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