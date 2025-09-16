Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου περιγράφει την πρόταση γάμου που δέχτηκε: «Είχε αφήσει το δαχτυλίδι και περίμενε να το δω»

Για το restart που έχει κάνει στη ζωή της, την πρόταση γάμου και την πρεμιέρα του GNTM μίλησε σήμερα (16.09.2025) ως καλεσμένη στην εκπομπή Breakfast@Star, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, ανανεωμένη και με έναν γάμο που…. εκκρεμεί, αναφέρθηκε στον αρραβώνα της με τον Γιάννη Καραβασάνη αλλά και το πώς έγινε η πρόταση γάμου το φετινό καλοκαίρι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είχαμε πολλά γυρίσματα για το GNTM, αλλά κάναμε διακοπές. Γάμο δεν κάναμε, δεν προλάβαμε. Με πήραν οι γονείς μου και με ρώτησαν και λέω “καλά ρε μαμά δεν θα ήξερες αν παντρεύομαι;”. Δεν με ενοχλεί, δεν έχω πρόβλημα. Δύσκολο να παντρευτώ μέρα με γύρισμα. Μόνο πρόταση γάμου έχει κάνει, δεν έχουμε προγραμματίσει τίποτα. Είμαστε αρραβωνιασμένοι με δόξα και τιμή.

Η πρόταση γάμου έγινε πολύ όμορφα και γλυκά στο σπίτι. Ήταν παραδοσιακά. Είχε αφήσει κάπου το δαχτυλίδι και περίμενε να το δω, το αγνοούσα τουλάχιστον μιάμιση ώρα. Μιλούσαμε και χάζευα. Δεν είχα δώσει σημασία. Είπα πρώτα θα πω το “ναι” και μετά θα το ανοίξω» αποκάλυψε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Γενικά ξαναγράφεται η ζωή μου τον τελευταίο καιρό. Είναι σημαντικό να υπάρχει ελπίδα και να πιστεύουμε ότι η ζωή ξαναγράφεται. Κάποιες φορές φτάνεις σε αδιέξοδα, δεν είναι όμως έτσι. Παίρνεις μια στροφή, κάνεις ένα βήμα και τα πράγματα αλλάζουν. Η τελευταία στροφή που έκανα είναι η πιο σημαντική και η πιο κομβική στη ζωή μου.

Αυτή που με έχει βοηθήσει να είμαι καλύτερα από ποτέ. Νιώθω υγιής, χαρούμενη, με ενέργεια, ήρεμη, νομίζω ότι μετά από αυτή τη δύσκολη χρονιά, το γεγονός ότι ήρθε και το GNTM το νιώθω θαύμα» συμπλήρωσε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

«Έρχονται δοκιμασίες στη ζωή σου που μπορείς πράγματι να αντιμετωπίσεις. Δεν θα σου έρθει ποτέ κάτι τόσο βαρύ που δεν θα μπορείς να ανταπεξέλθεις σε αυτό. Τελικά έχω πολύ γερό στομάχι» καταλήγει η παρουσιάστρια.