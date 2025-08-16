Η Ιωάννα Μαλέσκου ξεκίνησε τις προετοιμασίες για τη βάφτιση της κόρης της – Το βίντεο που μοιράστηκε στο Instagram

Μία από τις όμορφες φάσεις της ζωής της διανύει η Ιωάννα Μαλέσκου καθώς σε λίγο καιρό πρόκειται να πραγματοποιηθεί η βάφτιση της μονάκριβης κόρης της και εκείνη βρίσκεται σε φάση προετοιμασίας.

Η γνωστή παρουσιάστρια που την εβδομάδα που πέρασε ολοκλήρωσε τον κύκλο της εκπομπής «Καλοκαιρινό ραντεβού» που παρουσίαζε στο OPEN μαζί με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και έχει επικεντρωθεί στην όμορφη αυτή στιγμή που έρχεται. Μάλιστα, το Σάββατο (16.08.2025) η Ιωάννα Μαλέσκου μοιράστηκε και ένα βίντεο στο Instagram για να δώσει μία πρώτη… γεύση στους θαυμαστές της.

«Να, εδώ, πλησιάζει η βάφτιση και δοκιμάζουμε γεύσεις καλοκαιρινές μέχρι να καταλήξουμε τι θέλουμε… τέτοιες είμαστε», έγραψε στο βιντεάκι που ανέβασε η Ιωάννα Μαλέσκου, στο οποίο φαίνεται και το χεράκι της κόρης της να διαλέγει γλυκά.

«Το όνομα της κόρης μας το έχουμε βρει, αλλά δε το έχουμε επικοινωνήσει ακόμα. Δυσκολεύομαι λίγο γιατί ο καημός και η επιθυμία μου είναι να βαπτιστεί στη θάλασσα αλλά, συνειδητοποίησα ότι δεν είναι τόσο εύκολο από τη πλευρά της εκκλησίας…Ο γάμος έχει γίνει ο πολίτικός. Έχει κλείσει αυτό το κεφάλαιο», είχε αναφέρει για τη βάφτιση της μικρούλας τον προηγούμενο Μάρτιο όταν είχε βρεθεί καλεσμένη στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι Ιωάννα Μαλέσκου έφερε στον κόσμο τον πρώτο καρπό του έρωτά της με τον αγαπημένο της Κωνσταντίνο Δανιά τον Μάιο του 2023.