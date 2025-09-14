Η Ιωάννα Παλιοσπύρου έκανε βραδινό μπάνιο σε πισίνα γεμάτη «διαμάντια»

Η ζωή της άλλαξε για πάντα όταν στις 20 Μαΐου 2020 η Ιωάννα Παλιοσπύρου δέχτηκε επίθεση με βιτριόλι, ωστόσο δεν το έβαλε κάτω και σήμερα – πέντε χρόνια αργότερα – έχει καταφέρει να χτίσει από το μηδέν μία υπέροχη ζωή.

Το Σάββατο (13.09.2025) η Ιωάννα Παλιοσπύρου μοιράστηκε με τους followers της στο Instagram ένα βίντεο από τις διακοπές της στη Ρόδο και τις βουτιές που έκανε σε μία πισίνα γεμάτη «διαμάντια», όπως χαρακτήρισε τα πανέμορφα φώτα που υπήρχαν μέσα στο νερό και χάριζαν λάμψη, δημιουργώντας ένα ειδυλλιακό σκηνικό.

«Να κολυμπήσω σε μια πισίνα γεμάτη διαμάντια, κάτω από τον έναστρο ουρανό», έγραψε ως λεζάντα στο βίντεο που μοιράστηκε στο Instagram η Ιωάννα Παλιοσπύρου.

View this post on Instagram A post shared by Paliospirou Joanna (@paliospirou.joanna)

Η δημοσίευση της ενθουσίασε τους διαδικτυακούς της φίλους που έσπευσαν να της γράψουν πολλά κολακευτικά σχόλια και να της χαρίσουν και likes.

Σημειώνεται ότι η Ιωάννα Παλιοσπύρου γράφει βιβλίο για την περιπέτειά της με το βιτριόλι.

«Προσπαθώ να αποτυπώσω με ειλικρίνεια όλη την ιστορία μου, τα συναισθήματά μου, τις σκέψεις μου. Θέλω να βγει η αλήθεια μου μέσα από τα δικά μου μάτια, γιατί έχουν μιλήσει πάρα πολλοί εξ ονόματός μου, αλλά ποτέ δεν έχω μιλήσει εγώ με λεπτομέρειες για όλα αυτά που έχω βιώσει και που έχω αισθανθεί», είχε εξομολογηθεί για το βιβλίο της.