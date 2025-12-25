Η Ιωάννα Σιαμπάνη είναι ξανά έγκυος: Οι χριστουγεννιάτικες φωτογραφίες με τον γιο της

Μητέρα ξανά πρόκειται να γίνει σύντομα η Ιωάννα Σιαμπάνη, καθώς περιμένει το δεύτερο παιδί της, που είναι καρπός του έρωτά της με τον σύζυγό της, Τζίμη Σταθοκωστόπουλο.

Τη χαρμόσυνη είδηση έκανε γνωστή η ίδια η Ιωάννα Σιαμπάνη, η οποία παρόλο που στο παρελθόν διέψευδε την είδηση της εγκυμοσύνης της, τελικά αποκάλυψε μέσω του Instagram ότι θα κρατήσει σε λίγο καιρό στα χέρια της ένα ακόμα μωράκι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ανήμερα τα Χριστούγεννα, 25.12.2025) η Ιωάννα Σιαμπάνη δημοσίευσε μία τρυφερή πόζα με τον γιο της, ο οποίος φιλάει γλυκά τη φουσκωμένη της κοιλίτσα.

«This Christmas, our hearts grew bigger. Baby on the way», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή της η σύζυγος του Τζίμη Σταθοκωστόπουλου, που σημαίνει: «Αυτά τα Χριστούγεννα οι καρδιές μας γίνονται μεγαλύτερες. Το μωράκι μας είναι καθοδόν».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ioanna Siampani (@ioanna__siampani) ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σημειώνεται ότι στις 14 Ιουλίου 2025 η Ιωάννα Σιαμπάνη διέψευσε ότι θα γίνει μητέρα.

«Τέλος Οκτώβρη περιμένουμε το μωράκι μας. Πλημμυρίζουμε από αγάπη και μόνο που το σκεφτόμαστε… Δεν φανταζόμουν ότι θα δεχτώ τόσα αρνητικά μηνύματα επειδή δείχνω την κοιλιά της εγκυμοσύνης ακάλυπτη. Ξεκίνησα για πρακτικούς κυρίως λόγους να μην ακουμπάω υφάσματα πάνω στην κοιλιά μου γιατί όσο άνοιγε και τραβούσε το δέρμα μου, έπρεπε να βάζω συνεχώς κρέμες και οτιδήποτε ακουμπούσε πάνω μου, μου δημιουργούσε φαγούρα και όχι ωραία αίσθηση… Αυτό με τα αρνητικά σχόλια το βίωσα και στην καθημερινότητά μου, όχι μόνο στα social media. Κάποιες φορές ένιωσα άβολα…», δήλωνε η Ιωάννα Σιαμπάνη το 2022, λίγο καιρό πριν αποκτήσει το πρώτο της παιδί.