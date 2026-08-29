Η Ιωάννα Τούνη «αποθεώνει» τον εαυτό της: Όταν είσαι 33 και είσαι πιο ωραία από όταν ήσουν 23

Η Ιωάννα Τούνη διανύει, όπως φαίνεται, μια από τις καλύτερες περιόδους της ζωής της. Το φετινό καλοκαίρι έκανε διακοπές τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων, με το ταξίδι της στις Μαλδίβες να προκαλεί συζητήσεις. Λίγες μέρες μετά την επιστροφή της στη Θεσσαλονίκη, η επιχειρηματίας δημοσιοποίησε ακόμα ένα βίντεο με εικόνες από τον εξωτικό προορισμό και έγραψε πως αισθάνεται πιο όμορφη σε σχέση με 10 χρόνια νωρίτερα.

Στα πλάνα που δημοσίευσε στο TikTok, η Ιωάννα Τούνη είχε επιλέξει ένα καφέ φόρεμα με κοψίματα στην κοιλιά, ενώ είχε πιάσει τα μαλλιά της κοτσίδα.

Στην ανάρτησή της η influencer έγραψε χαρακτηριστικά: «Πώς ακούγεται η ζωή όταν είσαι 33 και είσαι πιο ωραία από όταν ήσουν 23», με το τραγούδι «Stereo Love» των Έντουαρντ Μάγια και Βίκα Ζιγκουλίνα να συνοδεύει το βίντεο.

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Η Ιωάννα Τούνη πρόσθεσε στη λεζάντα του βίντεο: «Τα τριάντα είναι τα νέα 20». Η ίδια παραμένει ιδιαίτερα ενεργή στα social media, ενώ παράλληλα ασχολείται με τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες. Προ ημερών μάλιστα, αποκάλυψε πως ταξίδεψε στο Παρίσι για δουλειές.

Η Ιωάννα Τούνη προετοιμάζει δυναμικά τα επόμενα βήματά της για τη νέα σεζόν, τα οποία περιλαμβάνουν μια μεγάλη επιχειρηματική επέκταση στο εξωτερικό και νέες συλλογές ρούχων. Παράλληλα με τα επαγγελματικά, ολοκλήρωσε την αγορά και την ανακαίνιση του νέου της πολυτελούς διαμερίσματος στη Θεσσαλονίκη.

Όλα αυτά λίγες μέρες μετά την επιστροφή της Ιωάννας Τούνη στη Θεσσαλονίκη. Η επιχειρηματίας ταξίδεψε στις Μαλδίβες με τον γιο και τον σύντροφό της και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της, μοιράστηκε εικόνες από την εμπειρία της.