Η Ιωάννα Τούνη δέχτηκε παρατήρηση στη Σαουδική Αραβία για το ντύσιμο της

Αν και οι στυλιστικές επιλογές της Ιωάννας Τούνη ήταν ήταν ιδιαίτερα συντηρητικές όπως άλλωστε απαιτεί η Σαουδική Αραβία, η influencer φαίνεται να τη άκουσε από την αστυνομία της χώρας για ένα σκίσιμο που είχε το φόρεμά της.

Όπως αποκάλυψε η Ιωάννα Τούνη μέσα από ένα βίντεο που ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram σήμερα (6/2/2026), ενώ καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια να ντύνεται όπως απαιτείται στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας όπου την πήγε κάνοντάς της έκπληξη ο σύντροφός της, την ώρα που έκαναν βόλτα, δέχτηκε μία παρατήρηση εξαιτίας του σκισίματος που είχε στο πίσω μέρος το φόρεμά της.

Μάλιστα δεν την άφηναν να περάσει μέσα σε μαγαζί εξαιτίας του σκισίματος από το οποίο φαινόταν η γάμπα της.

Η Ιωάννα Τούνη βέβαια έλυσε το πρόβλημα αφού πήρε το μαντήλι που φορούσε στο κεφαάλι της και το έδεσε σαν μακριά φούστα.

Η influencer είπε χαρακτηριστικά: «Χθες στη βόλτα, φορούσα αυτό εδώ το φόρεμα. Το βλέπεις πώς είναι, έτσι; Κλειστό. Μακρύ. Και μου έκανε παρατήρηση το Ριάντ police, Saudi police, δε ξέρω τι, γιατί εδώ πίσω, στο πόδι παιδί μου, εδώ κάτω χαμηλά, έχει σκίσιμο. Και μου είπαν “δεν μπορείτε να μπείτε κυρία μου”.

Πάλι καλά έβγαλα το μαντήλι από το κεφάλι και το έδεσα παρεό. Τι να σου πω τώρα εδώ πέρα. Πολύ αυστηρά τα πράγματα. Εντωμεταξύ αυτό λέω στο αγόρι μου, με έφερε επίτηδες εδώ για να ντύνομαι, δεν υπάρχει άλλη εξήγηση» και στο βίντεό της έγραψε: «Όντως τώρα; Καταβάλλω τόση προσπάθεια με την ενδυμασία εδώ και παρόλα αυτά η Saudi police μου έκανε παρατήρηση για την αμφίεσή μου».