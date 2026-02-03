Η Ιωάννα Τούνη έκλεισε έναν χρόνο σχέσης με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη – Της χάρισε 365 τριαντάφυλλα

Τον απόλυτο έρωτα ζει η Ιωάννα Τούνη στο πλευρό του νέου της συντρόφου, του επιχειρηματία Δημήτρη Σπυριδωνίδη και δεν το κρύβει.

Η γνωστή influencer, παρόλο που δεν αναφέρεται συχνά στον αγαπημένο της, την Τρίτη (03.02.2026) έκανε μία εξαίρεση καθώς το ζευγάρι έκλεισε έναν χρόνο σχέσης. Έτσι, η Ιωάννα Τούνη αποκάλυψε ότι ο σύντροφό της τής χάρισε 365 κόκκινα τριαντάφυλλα, ένα για κάθε μέρα που είναι μαζί.

«1 year, 365 τριαντάφυλλα. Και κάπως έτσι μοιάζει η ζωή με το σωστό άτομο… Spoiled? Maybe» γράφει η Ιωάννα Τούνη στην τρυφερή ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ανήμερα της επετείου της με τον σύντροφό της.

View this post on Instagram A post shared by Ι ω ά ν ν α Τ ο ύ ν η (@j.touni)

«Με όλα αυτά που συμβαίνουνε και δεδομένου ότι πολλοί άνθρωποι έχουνε πάει να θίξουνε την ηθική μου και ξέρεις με όλο αυτό που συμβαίνει, με αφορμή δηλαδή κάτι τόσο άσχημο και κακοποιητικό, ήθελα να πω πραγματικά ότι δεν έχει καμία σημασία αν έχεις πάει με έναν ή αν έχεις πάει με 101 ανθρώπους, αρκεί να μην έχει τύχει να πας με έναν μ@λ@@κ@», είχε αναφέρει πρόσφατα η Ιωάννα Τούνη με αφορμή την υπόθεση του revenge porn που εκδικάζεται αυτό το διάστημα.