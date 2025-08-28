Η Ιωάννα Τούνη έχει OCD και δηλώνει πως «θέλω πάντα τα πράγματα όπως τα έχω στο μυαλό μου»

Η Ιωάννα Τούνη μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ενημέρωσε τους διαδικτυακούς της φίλους πως πάσχει από OCD (Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή).

Όπως λέει η Ιωάννα Τούνη στο Instagram έχει OCD (Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή) κάτι το οποίο αντιλαμβάνεται καθημερινά κατά τη διάρκεια της καθαριότητας του σπιτιού.

«Σας έχω πει ότι έχω λίγο OCD και θέλω πάντα τα πράγματα όπως τα έχω στο μυαλό μου, αλλιώς δεν μπορώ να βρω ηρεμία;» αναφέρει στο βίντεο από την κουζίνα του σπιτιού της.

Τι είναι η Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή

Η ψυχαναγκαστική διαταραχή (Obsessive-Compulsive Disorder – OCD) είναι μια κοινή και χρόνια διαταραχή, στην οποία ένα άτομο έχει ανεξέλεγκτες, επαναλαμβανόμενες σκέψεις (ιδεοληψίες) και συμπεριφορές (ψυχαναγκασμούς) που το κάνουν να έχει την ανάγκη να τις επαναλαμβάνει ξανά και ξανά.

Αυτές οι ιδεοληψίες και οι καταναγκασμοί είναι που δίνουν στην συγκεκριμένη ψυχική πάθηση και την ονομασία Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή (ΙΨΔ).

Τα άτομα με ΙΨΔ μπορεί να έχουν εμμονές, καταναγκασμούς, ή και τα δύο.

Αυτά τα συμπτώματα μπορεί να επηρεάζουν όλες τις πτυχές της ζωής τους, όπως η εργασία, το σχολείο και οι προσωπικές τους σχέσεις.

Οι εμμονές είναι επαναλαμβανόμενες σκέψεις, ορμές, ή νοητικές εικόνες, που προκαλούν άγχος στο άτομο.