Η Ιωάννα Τούνη για τα γενέθλια στην Ίμπιζα χωρίς τον γιο της: «Το παιδί έχει και έναν μπαμπά»

Η Ιωάννα Τούνη έδωσε απαντήσεις στα πικρόχολα σχόλια ορισμένων για τις εικόνες που εκτυλίχθηκαν στα φετινά της γενέθλια στην Ίμπιζα. Η επιχειρηματίας ανέφερε σε νέα της ανάρτηση πως ο γιος της δεν βρισκόταν μαζί της, επειδή εκείνες τις μέρες ήταν με τον πατέρα του.

Η Ιωάννα Τούνη είχε δεχθεί επικριτικά σχόλια για το γλέντι στην Ίμπιζα, επειδή εκείνη την περίοδο η χώρα δοκιμαζόταν από τις σαρωτικές φωτιές. Η influencer έκλεισε τα 32 της χρόνια και έκανε γενέθλια στην Ισπανία. Μαζί της ήταν και η Στέλλα Πάσσαρη.

Πολλοί στάθηκαν στο ότι δεν ήταν μαζί της, ο γιος της, Πάρης. Η Ιωάννα Τούνη ξεκαθάρισε πως «τώρα το καλοκαίρι βάσει συμφώνου ο Δημήτρης (σ.σ. Αλεξάνδρου) τον έχει παραπάνω διάστημα, μισό-μισό μήνα. Μου φάνηκε ένας αιώνας και είχα και τα μηνύματα “πήγες Ίμπιζα χωρίς το παιδί σου».

Η Ιωάννα Τούνη με το που επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη θέλησε να απαντήσει στα εν λόγω σχόλια για την απουσία του γιου της από την Ίμπιζα. «Ετοιμάζομαι να πάω Αθήνα αεροπορικώς, να πάρω τον Πάρη και να ξαναγυρίσω Θεσσαλονίκη. Μια μικρή ταλαιπωρία. Βέβαια, όχι απλά ανυπομονώ να πάρω τον Παρούλη… Δεν καταλαβαίνετε! Τώρα το καλοκαίρι βάση συμφώνου ο Δημήτρης τον είχε παραπάνω διάστημα. Δηλαδή τον είχαμε μισό- μισό μήνα. Μου φάνηκε ένας αιώνας ατελείωτος. Είχα εν τω μεταξύ και τα κουλά χαζοηλίθια μηνύματα “Πήγες Ίμπιζα χωρίς το παιδί σου και κάνεις γενέθλια!”. Το παιδί έχει και έναν μπαμπά.

Έχουν ορίσει οι δικηγόροι συγκεκριμένες ημέρες στις οποίες θα βλέπει παραπάνω και τον μπαμπά του. Πραγματικά, δυστυχώς, πάρα πολύ θα ήθελα να μπορούσα να διαλέξω να είναι ο Πάρης στα γενέθλια μου μαζί. Φυσικά, δεν θα τα έκανα στην Ίμπιζα, θα τα έκανα Μαλδίβες, Χαβάη, κάπου αλλού, σε έναν πιο friendly προορισμό για μωρά.

Αλλά δεν ήταν! Κι αυτό δεν ήταν δική μου επιλογή. Οπότε το να έχω τέτοια σχόλια από πάνω, σίγουρα δεν βοηθάνε! Οπότε πέρασα όσο καλύτερα μπορούσα στα γενέθλιά μου. Που περάσαμε πραγματικά υπέροχα. Με τους φίλους μου που αυτοί είναι η οικογένειά μου. Αυτούς έχω. Και δυστυχώς ο Παρούλης που είναι number 1 οικογένεια έλειπε. Μη ρίχνετε χολή δίχως λόγο. Είναι πραγματικά κρίμα!», είπε η Ιωάννα Τούνη στο βίντεο.

Λίγο αργότερα φρόντισε να ανεβάσει νέες εικόνες από τα όσα έζησε στην Ίμπιζα τις τελευταίες μέρες.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ι ω ά ν ν α Τ ο ύ ν η (@j.touni)

«Επίσης δεν φαντάζεσαι ΠΟΣΟ μου έλειψε το μωράκι μου…Πρώτη φορά κάνω τόσες μέρες να τον δω, γιατί το σύμφωνο γράφει ότι τον Αύγουστο τον έχουμε από 15 μέρες. Γενικά για τους γονείς που χωρίζουν υπάρχει και νομοθεσία! Τα πικρόχολα σχόλια ότι δεν ήθελα μαζί στα γενέθλια το μωράκι μου είναι – το λιγότερο – λυπηρά καθώς δεν ήταν δική μου απόφαση… και καθώς δεν μπορώ να κάνω τίποτα για να αλλάξουν οι ημερομηνίες…

Ήδη στεναχωρήθηκα για την τροπή των πραγμάτων, τα άσχημα σχόλια δεν το κάνουν πιο εύκολο για μια μαμά που υποχρεούται να αποχωριστεί το μωράκι της! Ενσυναίσθηση λέγεται, μάλλον είναι άγνωστη λέξη σε πολλούς εδώ μέσα», έγραψε ακόμη η Ιωάννα Τούνη.