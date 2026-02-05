Η Ιωάννα Τούνη για τον σύντροφό της: Μου κάνει ταξίδι δώρο, είμαι ενθουσιασμένη, πεθαίνω, λιώνω

Full in love είναι η Ιωάννα Τούνη με τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη, με τον οποίο έκλεισαν έναν χρόνο σχέσης και όπως αποκάλυψε η influencer τής ετοίμασε ως δώρο ένα ταξίδι – έκπληξη.

Το ζευγάρι είχε επέτειο την Τρίτη (03.02.2026) και η Ιωάννα Τούνη είχε δείξει στους followers της στο Instagram τα 365 κόκκινα τριαντάφυλλα που της χάρισε ο Δημήτρης Σπυριδωνίδης. Το απόγευμα της Τετάρτης η επιχειρηματίας ανέβασε στο TikTok ένα βίντεο, αποκαλύπτοντας ότι φεύγει την Πέμπτη ταξίδι με τον καλό της, χωρίς να γνωρίζει τον προορισμό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Αύριο φεύγω ταξίδι με το αγόρι μου και μάλιστα φεύγω ένα ταξίδι, στο οποίο δεν ξέρω τον προορισμό.

Πρώτη φορά στη ζωή μου πηγαίνω ταξίδι χωρίς να ξέρω πού πηγαίνω, οπότε δεν ξέρω τι βαλίτσα πρέπει να φτιάξω ακριβώς. Μου ‘πε ότι δεν θα ‘χει κρύο, οπότε λέω να πάρω ό,τι ανοιξοκαλοκαιρινό υπάρχει», είπε η Ιωάννα Τούνη.





«Κλείσαμε έναν χρόνο. Και αυτό είναι το ταξίδι δώρο. Είμαι ενθουσιασμένη, πεθαίνω, λιώνω. Πρώτη φορά έχω κάποιον να νοιάζεται έτσι… για να με κάνει χαρούμενη. Και όχι μόνο με υλικά αγαθά. Τώρα αυτό είναι το κερασάκι στην τούρτα. Γελάνε τα μουστάκια μου, δεν ξέρω. Είμαι πολύ χαρούμενη και πολύ ευγνώμων. Και φτου, φτου, φτου, φτου, φτου, ματάκια, ματάκια, ματάκια, ματάκια», εξομολογήθηκε ακόμα.