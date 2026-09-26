Ιωάννα Τούνη: Στο Παρίσι με διαμονή σε ξενοδοχείο που της έκλεισε η Louis Vuitton – «Δεν το πιστεύω αυτό που ζω»

Η Ιωάννα Τούνη βρίσκεται ξανά στο Παρίσι και μοιράστηκε με τους ακόλουθούς της στο Instagram, εικόνες από το πολυτελές ξενοδοχείο που της έκλεισε ο οίκος Louis Vuitton, όπως είπε η influencer. Η επιχειρηματίας ταξίδεψε στη γαλλική πρωτεύουσα μαζί με τον γιο της, Πάρη, συνδυάζοντας την επιχειρηματική της δραστηριότητα στην πόλη, με μια πρόσκληση από τον εμβληματικό οίκο μόδας.

Το δωμάτιο που θα μείνει η Ιωάννα Τούνη και ο γιος της στο Παρίσι, κοστίζει 4.100 ευρώ τη βραδιά. Ο οίκος Louis Vuitton την υποδέχτηκε με μια προσωπική ευχετήρια κάρτα, premium σαμπάνια, φρέσκα φρούτα και γλυκά. Το ξενοδοχείο διακρίνεται για την κλασική παριζιάνικη αισθητική του, με το δωμάτιο να έχει τεράστια παράθυρα, θέα στους δρόμους του Παρισιού και μαρμάρινο μπάνιο.

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Στο βίντεο που ανέβασε στο Instagram, η Ιωάννα Τούνη κάνει μια ξενάγηση («room tour») στο δωμάτιο, μιλώντας με τον αυθόρμητο και χιουμοριστικό της τρόπο. «Δεν το πιστεύω αυτό που ζω, η Luis Vuitton με κάλεσε στο private international event της» αναφέρει αρχικά η επιχειρηματίας.

Στη συνέχεια εξηγεί ότι βρίσκεται στο Παρίσι επειδή την κάλεσε επίσημα η Louis Vuitton, ενώ δείχνει και τον γιο της, Πάρη, να κυκλοφορεί μέσα στο χλιδάτο δωμάτιο. Τόνισε ότι το ταξίδι δεν είναι για αναψυχή, καθώς πρέπει να μοιράσει τον χρόνο της ανάμεσα στις επίσημες υποχρεώσεις της με τον οίκο μόδας και στο νέο της κατάστημα, στη γαλλική πρωτεύουσα.

Σημειώνεται ότι η Ιωάννα Τούνη πριν από δύο εβδομάδες επέστρεψε από το Παρίσι, μετά από αρκετές ημέρες παραμονής και πήγε στην Αθήνα για να πάρει τον γιο της, Πάρη, που είχε μείνει με τον πατέρα του, Δημήτρη Αλεξάνδρου.