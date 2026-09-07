Η Ιωάννα Τούνη με κουβά και σφουγγαρίστρα στο Παρίσι: Το βίντεο και η παραπομπή σε μια viral ατάκα της από το 2017

Η Ιωάννα Τούνη ταξίδεψε στο Παρίσι για επαγγελματικούς λόγους και μέσα από βίντεο που δημοσιοποίησε, θέλησε να δείξει πως περνάει εντελώς διαφορετικά απ’ όσο μπορούν να φαντάζονται ορισμένοι. Αντί για βόλτες σε αξιοθέτατα και καταστήματα της γαλλικής πρωτεύουσας, η ίδια το έριξε στην καθαριότητα. Με ένα κουβά και μια σφουγγαρίστρα ανά χείρας και ένα μήνυμα που παρέπεμπε σε μια viral ατάκα της influencer, την εποχή που έπαιρνε μέρος στο «My Style Rocks».

Στο χιουμοριστικό βίντεο που δημοσίευσε η Ιωάννα Τούνη από το Παρίσι, φαίνεται να περπατάει με το κινητό τηλέφωνο στο δεξί της χέρι. Με το αριστερό, κρατούσε μια σφουγγαρίστρα και έναν κουβά.

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Στο πλευρό της, στο ταξίδι στο Παρίσι έχει και πάλι τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη. Η επιχειρηματίας τρέχει το τελευταίο διάστημα για τις λεπτομέρειες του νέου της καταστήματος και την οργάνωση της νέας της επιχείρησης.

«Θέλω να σου δείξω τι νομίζει ο κόσμος ότι κάνω στο Παρίσι και τι κάνω όντως. Κλαίω να ξέρεις… κάπως έτσι είναι όλη η μέρα μου εκτός από αυτή τη μία ώρα που έχω κενό» ανέφερε η επιχειρηματίας στο πρώτο βίντεο.

«Δίπλα στην σφουγγαρίστρα ταιριάζω τέλεια, αλλά ψυχολογία πάνω από όλα», έγραψε στο επόμενο story της, κάνοντας ένα μικρό throwback στην τηλεοπτική περίοδο που την έκανε ευρύτερα γνωστή στο κοινό.

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Πρόκειται για μία ατάκα που είχε πει η ίδια σε συμπαίκτριά της με την οποία είχε έρθει σε αντιπαράθεση, σε επεισόδιο του My Style Rocks το 2017. «Δίπλα στην πατσαβούρα ταιριάζεις τέλεια», είχε πει χαρακτηριστικά η Ιωάννα Τούνη.

Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας σχεδιάζει να ανοίξει ένα νέο κατάστημα στη γαλλική πρωτεύουσα, το οποίο αυτή τη φορά δεν θα έχει καμία σχέση με τη μόδα και τα ρούχα, αλλά θα προσφέρει κάτι εντελώς διαφορετικό.