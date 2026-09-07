Σάκης Ρουβάς και Δούκισσα Νομικού τραγούδησαν μαζί στην πίστα: «Αυτό ήταν ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο»

Σάκης Ρουβάς και Δούκισσα Νομικού τραγούδησαν μαζί σε χαλαρές στιγμές κατά τη διάρκεια των διακοπών τους, το τελευταίο Σαββατοκύριακο πριν ανοίξουν τα σχολεία. Το πρώην μοντέλο και παρουσιάστρια ανέβασε το σχετικό βίντεο στο Instagram χωρίς να αποκαλύψει την ακριβή τοποθεσία, δείχνοντας απλώς ότι βρέθηκαν μαζί σε φιλικό και ανέμελο κλίμα.

Δούκισσα Νομικού και Σάκης Ρουβάς παραμένουν φίλοι εδώ και χρόνια. Κατά διαστήματα έχουν συνεργαστεί. Το 2014 η παρουσιάστρια είχε συμμετάσχει στη μεγάλη περιοδεία του Σάκη Ρουβά «The Ace Of Hearts Tour». Το πρώην μοντέλο είχε ανέβει στη σκηνή ως guest. Είχαν ερμηνεύσει μαζί σε ντουέτο τις μεγάλες επιτυχίες «Εμένα Θες» και «Έλα Μου».

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Αυτή τη φορά η Δούκισσα Νομικού ανέβηκε στην πίστα και τραγούδησε με τον Σάκη Ρουβά το «Όσο έχω εσένα». Ένα τραγούδι που είχε γράψει ο Στέλιος Ρόκκος το 1999 και έμεινε στην ιστορία ως ντουέτο με τον Σάκη Ρουβά. Οι δύο καλλιτέχνες το έχουν τραγουδήσει μαζί πολλές φορές σε ζωντανές εμφανίσεις, δημιουργώντας μια μοναδική χημεία στη σκηνή.

Εκτός από το βίντεο, η Δούκισσα Νομικού ανέβασε selfies και φωτογραφίες από γυμναστήριο και φωτογραφίες των παιδιών της. «Αυτό ήταν ένα (πάρα) πολύ ωραίο ΣΚ. Το τελευταίο πριν ξεκινήσουν τα σχολεία» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Η Δούκισσα Νομικού είναι παντρεμένη με τον επιχειρηματία Δημήτρη Θεοδωρίδη. Έχουν αποκτήσει μαζί δύο παιδιά, τον Σάββα και την Αναστασία, με τα οποία περνάει το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου της, κάνοντας συχνές οικογενειακές αποδράσεις σε αγαπημένα τους νησιά, όπως η Σχοινούσα.