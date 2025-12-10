Συμβαίνει τώρα:
Lifestyle

Η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου φωτογράφισε τον Κίμωνα Κουρή να παίζει πιάνο με τον γιο τους

Η ανάρτηση ξετρέλανε τους θαυμαστές της ηθοποιού και τα likes έπεσαν «βροχή»
O Kίμων Κουρής με τον γιο του
O Kίμων Κουρής με τον γιο του

Τον περασμένο Σεπτέμβριο η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου και ο Κίμωνας Κουρής έγιναν για πρώτη φορά γονείς και από τότε ζουν απίστευτες στιγμές με τον μονάκριβο γιο τους.

Το ερωτευμένο ζευγάρι ηθοποιών δε συνηθίζει να μοιράζεται δημοσίως τις ιδιωτικές του στιγμές, ωστόσο κατά καιρούς τόσο η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου όσο και ο Κίμων Κουρής δημοσιεύουν υλικό στα social media. Την Τετάρτη (10.12.2025) η όμορφη καλλιτέχνιδα τράβηξε και ανέβασε στο Instagram μία πολύ τρυφερή πόζα.

Σε αυτήν ο σύζυγός της και ο 3ων μηνών γιος τους κάθονται στο πιάνο. Μάλιστα, το μωράκι, έχει βάλει τα χεράκια του στα πλήκτρα, δημιουργώντας κάποια μελωδία, ενώ ο μπαμπάς του το κρατά σφιχτά στην αγκαλιά του. 

«Family», έγραψε, μεταξύ άλλων στη λεζάντα της ανάρτησής της η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ioanna Triantafyllidou (@ioannatri)

Η ανάρτηση ξετρέλανε τους θαυμαστές της ηθοποιού και τα likes έπεσαν «βροχή».

«Είναι πάρα πολύ ωραία, τι να πω; Δεν μπορώ να το βάλω σε λέξεις, είναι πολύ πρωτόγνωρο συναίσθημα (σ.σ. αυτό που νιώθω). Μέχρι στιγμής, όλα καλά. Ήταν νομίζω μια φυσική συνέχεια αυτής της σχέσης. Το χαιρόμαστε πολύ. Μαμά και γιος είναι πολύ καλά, οπότε όλα καλά», δήλωσε πρόσφατα για την πατρότητα ο Κίμωνας Κουρής.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
230
226
82
81
66
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη για τον λόγο που δεν έκανε οικογένεια: «Έλεγα γιατί να φέρω στον κόσμο ένα παιδί που το περιμένει αυτή η μοίρα»
«Μου είχε συμβεί στην εφηβεία μου ένα τραγικό γεγονός στο στενό οικογενειακό κύκλο που με επηρέασε», εξομολογήθηκε ακόμα η γνωστή ηθοποιός
Η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη
Newsit logo
Newsit logo