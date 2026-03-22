Η ηθοποιός Αμάντα Πιτ αποκάλυψε ότι διαγνώσθηκε με καρκίνο του στήθους

Μία συγκλονιστική αποκάλυψη έκανε η ηθοποιός Αμάντα Πιτ, αναφέροντας δημοσίως ότι πρόσφατα διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού.

Η 54χρονη σύζυγος του Ντέιβιντ Μπένιοφ εξομολογήθηκε ότι έκανε έναν τυπικό έλεγχο και εντοπίστηκε ένα ασυνήθιστο εύρημα. Όπως ανέφερε η Αμάντα Πιτ, στη συνέχεια η ηθοποιός έκανε βιοψία κι ανακάλυψε ότι έχει καρκίνο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Για πολλά χρόνια, μου έλεγαν ότι έχω “πυκνό” και “φουσκωμένο” στήθος — όχι ως κομπλιμέντο αλλά ως προειδοποίηση ότι χρειάζεται επιπλέον παρακολούθηση», έγραψε η σταρ του «Your Friends and Neighbors» σε ένα κείμενο που δημοσίευσε στο New Yorker το Σάββατο (22.03.2026).

«Επισκεπτόμουν έναν χειρουργό μαστού κάθε έξι μήνες για εξετάσεις. Την Παρασκευή πριν από την Ημέρα της Εργασίας, πήγα για αυτό που νόμιζα ότι θα ήταν ένας υπέρηχος ρουτίνας», πρόσθεσε στο κείμενό της.

Αφού ένας γιατρός «δεν του άρεσε η εικόνα» ενός υπερηχογραφήματος, της έγινε βιοψία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μετά την επέμβαση, είπε ότι θα πήγαινε το δείγμα με τα πόδια στο Cedars-Sinai και θα το παρέδιδε ιδιοχείρως στο Παθολογικό Τμήμα. Τότε ήταν που το έμαθα», εξήγησε, σημειώνοντας ότι έμαθε τα αποτελέσματα την επόμενη μέρα.

«Ο όγκος “φαινόταν” μικρός, αλλά θα χρειαζόμουν μαγνητική τομογραφία μετά το Σαββατοκύριακο των διακοπών για να προσδιορίσω «την έκταση της νόσου»», συνέχισε την περιγραφή της η Αμάντα Πιτ.

«Πέταξα για τη Νέα Υόρκη. Δεν τα κατάφερα πριν ο πατέρας μου αφήσει την τελευταία του πνοή, αλλά μπόρεσα να δω τη σορό του πριν την παραλάβουν από το διαμέρισμά του», είπε σε άλλο σημείο του κειμένου της.

Ακολούθησαν επιπλέον έλεγχοι και εντοπίστηκε και δεύτερος όγκος στο ίδιο στήθος. Μετά από νέα βιοψία, διαπιστώθηκε ότι ήταν καλοήθης, γεγονός που σήμαινε ότι η θεραπεία θα περιοριζόταν σε ογκεκτομή και ακτινοθεραπεία, χωρίς να απαιτηθεί διπλή μαστεκτομή ή χημειοθεραπεία.

Σημειώνεται ότι η Αμάντα Πιτ είναι παντρεμένη με τον Ντέιβιντ Μπένιοφ από το 2006 και το ζευγάρι έχει αποκτήσει τρία παιδιά.

Συνεχίζοντας να μιλάει για την ασθένειά της περιέγραψε ότι: «Ο ακτινολόγος θα έλεγχε τους λεμφαδένες μου, καθώς και την αριστερή πλευρά για τυχόν έκπληκτα ευρήματα και θα τηλεφωνούσε με τα αποτελέσματα εντός μιας εβδομάδας. Συνειδητοποιούσα ότι οι διαγνώσεις καρκίνου έρχονται αργά και σταδιακά».

Amanda Peet reveals breast cancer diagnosis https://t.co/kmK0VtV38q pic.twitter.com/Ul0zTBkoQX — Page Six (@PageSix) March 21, 2026

Εν τω μεταξύ, η ηθοποιός του «Saving Silverman» αφηγήθηκε στη συνέχεια τις τελευταίες, τρυφερές στιγμές της με τη μητέρα της, η οποία πέθανε τον Ιανουάριο.

«Η μορφίνη αργούσε πολύ να δράσει και εκείνη κοιτούσε το ταβάνι και κλαψούριζε, οπότε ανέβηκα στο νοικιασμένο νοσοκομειακό κρεβάτι της για να μπω στο οπτικό της πεδίο», έγραψε για τη μητέρα της, προσθέτοντας: «Κοιταχτήκαμε στα μάτια και ησύχασε και μετά συνεχίσαμε να κοιταζόμαστε για αρκετά λεπτά».