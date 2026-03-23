Η ηθοποιός Κάρι Αν Φλέμινγκ πέθανε στα 51 της από καρκίνο – Είχε παίξει στη σειρά «Supernatural»

Την τελευταία της πνοή άφησε η Καναδή ηθοποιός, Κάρι Αν Φλέμινγκ, η γνωστή έγινε γνωστή και στην Ελλάδα από τη συμμετοχή της στη σειρά «Supernatural».

Η 51χρονη ηθοποιός πέθανε μετά από μεγάλη μάχη με τον καρκίνο του μαστού. Μάλιστα, ο Τζιμ Μπίβερ, ο συμπρωταγωνιστής της στο «Supernatural», επιβεβαίωσε στο Variety ότι η ηθοποιός έχασε τη ζωή της από επιπλοκές του καρκίνου στο Σίδνεϊ της Βρετανικής Κολομβίας.

Η Κάρι Αν Φλέμινγκ γεννήθηκε στις 16 Αυγούστου 1974 στο Ντίγκμπι της Νέας Σκωτίας. Αργότερα φοίτησε στο Λύκειο Mount Douglas στη Βικτώρια της Βρετανικής Κολομβίας και σπούδασε θέατρο στο Kaleidoscope Theatre και στην Kidco Theatre Dance Company στην ίδια πόλη.

Έπειτα μπήκε στον κινηματογράφο και την τηλεόραση με έναν ρόλο στο «Viper» και στο «Happy Gilmore» του Άνταμ Σάντλερ.

Συνέχισε να παίζει σε μικρούς ρόλους πριν ο σκηνοθέτης Ντάριο Αρτζέντο την προσλάβει για την παράστασή του «Masters of Horror» το 2005. Η Κάρι Αν Φλέμινγκ υποδύθηκε μια παραμορφωμένη γυναίκα με κανιβαλιστικές τάσεις στο ομώνυμο επεισόδιο της, «Jenifer». Έκανε εμφανίσεις σε διάφορες σειρές τρόμου, όπως το «The Tooth Fairy» και το «Bloodsuckers».

Στη συνέχεια πήρε μέρος στη δημοφιλή δραματική σειρά τρόμου του CW, «Supernatural» ως Κάρεν Σίνγκερ, σύζυγος του πρωταγωνιστή Μπόμπι Σίνγκερ, τον οποίο υποδύθηκε ο Τζιμ Μπίβερ.

Αργότερα εμφανίστηκε στην τηλεοπτική ταινία του 2015 «The Unauthorized Full House Story», η οποία ακολούθησε τα παρασκήνια των γυρισμάτων της επιτυχημένης κωμικής σειράς.

Πιο πρόσφατα, κράτησε για πέντε σεζόν τον ρόλο της Κάντι Μπέικερ στο “iZombie” του CW.

Η Κάρι Αν Φλέμινγκ εμφανίστηκε επίσης σε αρκετές θεατρικές παραγωγές της Βρετανικής Κολομβίας, όπως οι «Noises Off», «Romeo and Juliet», «Steel Magnolias» και «Fame».

Η Φλέμινγκ άφησε πίσω της μία κόρη, την Μάνταλιν Ρόουζ.