Ο Σάκης Κατσούλης αποκάλυψε πότε γεννάει η Μαριαλένα Ρουμελιώτη: «Την επόμενη Κυριακή θα είμαστε τρεις»

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος ώσπου ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη να γίνουν γονείς.

Το ερωτευμένο ζευγάρι του «Survivor» περιμένει το πρώτο του παιδί και ο Σάκης Κατσούλης με ένα νέο story που ανέβασε στο Instagram τα ξημερώματα της Δευτέρας (01.06.2026) αποκάλυψε πότε γεννάει η Μαριαλένα Ρουμελιώτη.

Στο βίντεο που δημοσίευσε φαινόταν η Πανσέληνος με φόντο τη νυχτερινή Αθήνα και ευχήθηκε «καλό μήνα» στους διαδικτυακούς του φίλους. Ταυτόχρονα αποκάλυψε ότι η σύζυγός του πρόκειται να φέρει άμεσα στον κόσμο το μωρό τους, που είναι αγοράκι. Συγκεκριμένα, έγραψε ότι την επόμενη Κυριακή θα είναι τρεις.

«Λίγο νωρίτερα… Και καλό μήνα σε όλους με υγεία και κάθε καλό ολόψυχα θα πω εγώ.

Για εμάς πλέον, σίγουρα θα είναι ο πιο ιδιαίτερος ξεχωριστός μοναδικός μήνας της ζωής μας! Tελευταία Κυριακή που είμαστε δύο. Με τη χάρη του Θεού, την επόμενη Κυριακή θα είμαστε τρεις», αποκάλυψε ο Σάκης Κατσούλης.