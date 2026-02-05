Μελία Κράιλινγκ: «Δεν μου άρεσαν οι στιγμές που έφευγε ο πατέρας μου από το σπίτι αλλά το συνηθίζεις»

Για τα παιδικά της χρόνια και για την απουσία του πατέρα από το σπίτι, μιας και ζούσε στην Αμερική, μίλησε από καρδιάς η Μελία Κράιλινγκ στη νέα συνέντευξη που έδωσε στην Λιλή Πυράκη και στο vidcast Restart που επιμελείται στο Youtube.

«Σαν παιδί δεν βίωνα ως κάτι δύσκολο το γεγονός της απουσίας του πατέρα μου γιατί δεν ήξερα κάτι άλλο, οπότε δεν είχα να συγκρίνω. Αυτό που θυμάμαι ήταν η τρελή χαρά όταν ερχόταν να με δει ο μπαμπάς μου. Δηλαδή ήταν σαν το καλύτερο δώρο του κόσμου κάθε φορά που ερχόταν. Τσίριζα, έκλαιγα, ήταν κι αυτός πάρα πολύ εκδηλωτικός» εκμυστηρεύτηκε, αρχικά, η ηθοποιός Μελία Κράιλινγκ.

«Όταν έφευγε, ναι, οι στιγμές, ήταν δύσκολες. Γιατί πια είχα μάθει ότι “θα αργήσω να τον ξαναδώ”. Οπότε δεν μου άρεσαν οι στιγμές που έφευγε, σίγουρα. Αλλά, εντάξει, το συνηθίζεις».

Όσον αφορά τη σχέση με τη μητέρα της, με την οποία και ζούσε σαν παιδί, η Μελία Κράιλινγκ εξήγησε πως «κάπως είναι όλα πιο έντονα, γιατί δεν μπορεί να μοιραστεί όλο αυτό που αισθάνεται κάποιος ή περνάει ένα παιδί μεγαλώνοντας. Οπότε ήμασταν και τρομερές φίλες, ήμασταν και σε κόντρα όταν ήμουν στην εφηβεία. Θυμάμαι να σκέφτομαι ότι δεν ξέρω γιατί ήμουν τόσο θυμωμένη».

«Οι γονείς μου έκαναν ότι καλύτερο μπορούσαν τότε, τι να κάνουμε. Νομίζω ότι, επειδή δεν ήξερα ποτέ κάτι διαφορετικό, δηλαδή δεν ήταν ότι ζούσαμε όλοι μαζί και μετά χωρίσανε, οπότε για μένα ήταν έτσι από την αρχή. Έμαθα έτσι, έμαθα σ’ αυτό» συμπλήρωσε, εν συνεχεία, η Μελία Κράιλινγκ στη νέα διαδικτυακή της συνέντευξη.