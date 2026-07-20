Η Jessie J ανακοίνωσε τον χωρισμό της από τον Chanan Colman: «Ήταν μια θλιβερή και δύσκολη κατάσταση»

Η γνωστή τραγουδίστρια Jessie J έκανε μία ανάρτηση στο Instagram, ανακοινώνοντας το τέλος της σχέσης της με τον επί πέντε χρόνια σύντροφό της και μπασκετμπολίστα, Chanan Colman.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια που τον Ιούνιο του 2025 η γνωστή τραγουδίστρια πως διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού και πήρε την απόφαση να υποβληθεί σε μαστεκτομή, τη Δευτέρα (20.07.2026) ανακοίνωσε ότι εκείνη και ο αγαπημένος της δεν είναι πλέον μαζί, ωστόσο παραμένουν δεμένοι. Η Jessie J τόνισε ότι πρόκειται για μία στενάχωρη και δύσκολη κατάσταση και πώς προτεραιότητα και των δυο είναι ο γιος τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο Chanan κι εγώ αποφασίσαμε να δώσουμε τέλος στη σχέση μας πριν από κάποιο διάστημα. Ήταν μια θλιβερή και δύσκολη κατάσταση, αλλά επικεντρωθήκαμε στο να διαχειριστούμε αυτή την αλλαγή ιδιωτικά και θετικά, ώστε να διασφαλίσουμε ένα υγιές και ευτυχισμένο περιβάλλον συνεπιμέλειας για τον γιο μας, αλλά και για εμάς τους ίδιους.

Δυστυχώς, λόγω της δημοσιότητας που περιβάλλει τη ζωή μας, αυτός είναι ο πιο άμεσος τρόπος να μοιραστούμε την αλήθεια, προτού κυκλοφορήσουν φήμες ή διαδοθούν αναληθείς ιστορίες.

Θα συνεχίσουμε πάντα να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον με αγάπη, σεβασμό και φροντίδα ως φίλοι και, κυρίως, ως η μαμά και ο μπαμπάς του Sky.

View this post on Instagram A post shared by Jessie J (@jessiej)

Επομένως, αν μας δείτε κάπου μαζί ως οικογένεια ή να αναρτούμε περιεχόμενο ο ένας για τον άλλον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά καιρούς, αυτό ακριβώς συμβαίνει: Μεγαλώνουμε τον Sky μαζί, με αγάπη και τη στήριξη μιας θετικής φιλίας», έγραψε στην ανάρτησή της η Jessie J.