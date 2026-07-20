Ζέτα Μακρυπούλια: «Ήμουνα πολύ αυστηρή και απαξιωτική με μένα»

Η Ζέτα Μακρυπούλια έδωσε μία σπάνια συνέντευξη και μίλησε για τη τη μοναχικότητά της.

Η γνωστή ηθοποιός μίλησε για όλα στο περιοδικό InStyle και στη δημοσιογράφο Ξένια Ιωάννου. Η Ζέτα Μακρυπούλια, μεταξύ άλλων, παραδέχτηκε πως στο παρελθόν ήταν πολύ αυστηρή με τον εαυτό της.

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«Ότι το να μένω μόνη μου δεν ήταν και το καλύτερό μου, δεν το καταλάβαινα όμως τότε, γιατί πραγματικά περνούσα ωραία, πραγματικά ήθελα να είμαι με τους φίλους μου, τους ανθρώπους μου, τις σχέσεις μου, οπότε δεν καταλάβαινα ότι αυτό από πίσω έκρυβε και κάτι άλλο πέρα από όλη αυτήν τη χαρά που βίωνα.

Αργότερα λίγο άρχισα να το συνειδητοποιώ και τώρα μπορώ να σου πω ότι το αποζητώ κιόλας. Μου αρέσει να γυρίζω σπίτι, να κλείνω την πόρτα και να είμαι μόνη και να κάνω το πρόγραμμά μου χωρίς να δίνω λογαριασμό, να βλέπω ό,τι θέλω στην τηλεόραση, να χαζεύω, να διαβάζω, να χορεύω, να κάνω ό,τι μου κατέβει», εξομολογήθηκε η Ζέτα Μακρυπούλια, σχολιάζοντας ότι είναι σε πιο εσωτερική φάση ζωής.

«Είμαι σε αυτήν τη διαδικασία εδώ και πολλά χρόνια, γιατί όπως ξέρεις είμαι ένας άνθρωπος που έχω κάνει πολύ και ψυχανάλυση και πολλά άλλα ενεργειακά πράγματα. Βέβαια αυτός είναι ένας φαύλος κύκλος. Μόλις μπεις δεν βγαίνεις. Και δεν τελειώνει και ποτέ», πρόσθεσε η γνωστή ηθοποιός.

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«Θα έκανα παρέα μαζί μου, μου αρέσω. Έχω βέβαια και σημεία που δεν μου αρέσουν. Είμαι ο πιο αυστηρός κριτής του εαυτού μου, απλώς τώρα είμαι σε μια φάση που δεν με μαλώνω. Μου πήρε πολύ καιρό, γιατί ήμουνα πολύ αυστηρή και απαξιωτική με μένα», εξομολογήθηκε στη συνέχεια η Ζέτα Μακρυπούλια.