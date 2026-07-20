Ο Γιώργος Λιβάνης πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο μετά την περιπέτεια υγείας: «Είμαι μια χαρά»

Ο Γιώργος Λιβάνης πριν από μερικές ημέρες πέρασε μία περιπέτεια με την υγεία του, η οποία τον έστειλε στο νοσοκομείο, καθώς έπαθε οξεία γαστρεντερίτιδα.

Την είδηση είχε κάνει γνωστή ο ίδιος ο τραγουδιστής μέσω του Instagram το Σάββατο (18.07.2026). Μάλιστα, ο Γιώργος Λιβάνης αναγκάστηκε να ακυρώσει τις προγραμματισμένες εμφανίσεις του λόγω του προβλήματος.

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Το απόγευμα της Δευτέρας (20.07.2026) ο γνωστός καλλιτέχνης ενημέρωσε τους διαδικτυακούς του φίλους στο Instagram ότι πλέον είναι μια χαρά και βρίσκεται εκτός νοσοκομείου.

«Γεια σας παιδιά, γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για τα μηνύματά σας και την αγάπη σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Είμαι μια χαρά, πήρα εξιτήριο. Δεν ήτανε κάτι σοβαρό, απλά εμένα, με κατέβαλε πολύ. Επιστρέφουμε στην καθημερινότητα. Σας αγαπώ πολύ», είπε στο βίντεο που ανέβασε στα stories του στο Instagram ο Γιώργος Λιβάνης.

«Μια οξεία γαστρεντερίτιδα με ανάγκασε να μη μπορέσω να εμφανιστώ απόψε τόσο στην παράσταση στο Θέατρο Άλσος όσο και στο Vog Club Athens», είχε αποκαλύψει ο Γιώργος Λιβάνης.