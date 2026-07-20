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Το Gangnam Style έγινε το πρώτο μουσικό βίντεο της K-pop με πάνω από έξι δισεκατομμύρια προβολές

Τον Δεκέμβριο του 2012, έγινε το πρώτο βίντεο στο YouTube που έφτασε το ένα δισεκατομμύριο προβολές
kpop
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Πάνω από έξι δισεκατομμύρια προβολές στο YouTube έχει πλέον η παγκόσμια επιτυχία Gangnam Style του Νοτιοκορεάτη μουσικού Psy και έγινε το πρώτο μουσικό βίντεο της K-pop που φτάνει σε αυτό το ορόσημο, όπως ανακοινώθηκε από το πρακτορείο του τραγουδιστή.

Το K-pop βίντεο ξεπέρασε το όριο στις 17 Ιουλίου, σχεδόν 14 χρόνια μετά την κυκλοφορία του στις 15 Ιουλίου 2012.

Μάλιστα χρειάστηκαν περίπου δύο χρόνια και επτά μήνες για να συγκεντρώσει το βίντεο προβολές ακόμη ενός δισεκατομμυρίου, αφού ξεπέρασε το όριο των πέντε δισεκατομμυρίων προβολών στις 30 Δεκεμβρίου 2023.

Με τους εντυπωσιακούς στίχους του, την εμβληματική χορογραφία και το εντυπωσιακό μουσικό βίντεο, το τραγούδι Gangnam Style έγινε παγκόσμια επιτυχία αμέσως μετά την κυκλοφορία του.

Τον Δεκέμβριο του 2012, έγινε το πρώτο βίντεο στο YouTube που έφτασε το ένα δισεκατομμύριο προβολές.

Το τραγούδι παρέμεινε επίσης επτά συνεχόμενες εβδομάδες στο Νο. 2 στο Billboard Hot 100, ανοίγοντας το δρόμο για την επέκταση της K-pop στην αγορά της δυτικής μουσικής.

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